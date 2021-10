Talibanes dicen que no trabajarán con Estados Unidos para contener al Estado Islámico

La Razón Online /Associated Press

Los talibanes descartaron este sábado la cooperación con Estados Unidos para contener a grupos extremistas en Afganistán, apostando por una posición intransigente sobre un tema clave antes de las primeras conversaciones directas entre los antiguos enemigos desde que Estados Unidos se retiró del país en agosto.

Altos funcionarios talibanes y representantes de Estados Unidos se reunirán el sábado y el domingo en Doha, la capital del estado de Catar, en el Golfo Pérsico. Representantes de ambas partes han dicho que los problemas incluyen el control de los grupos extremistas y la evacuación de ciudadanos extranjeros y afganos del país. Los talibanes han señalado flexibilidad en las evacuaciones.

El portavoz político talibán, Suhail Shaheen, dijo a The Associated Press que no habría cooperación con Washington para perseguir al cada vez más activo afiliado al grupo Estado Islámico (EI) en Afganistán. El EI ha asumido la responsabilidad de una serie de ataques, incluido un atentado suicida que mató a 46 musulmanes chiítas minoritarios e hirió a docenas mientras rezaban en una mezquita.

" Somos capaces de abordar a Daesh de forma independiente ", dijo Shaheen, cuando se le preguntó si los talibanes trabajarían con Estados Unidos para contener a la filial del Estado Islámico. Usó un acrónimo árabe para IS.

El EI ha llevado a cabo ataques implacables contra los musulmanes chiítas del país desde que surgió en el este de Afganistán en 2014. También es visto como la mayor amenaza para los Estados Unidos.

Las reuniones del fin de semana en Doha serán las primeras desde que las fuerzas estadounidenses se retiraron de Afganistán a fines de agosto, poniendo fin a una presencia militar de 20 años, y los talibanes llegaron al poder en la nación. Estados Unidos ha dejado en claro que las conversaciones no son un preámbulo para el reconocimiento.

Las conversaciones también se producirán después de dos días de difíciles discusiones entre funcionarios paquistaníes y la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, en Islamabad. Funcionarios paquistaníes instaron a Estados Unidos a comprometerse con los nuevos gobernantes de Afganistán y liberar miles de millones de dólares en fondos internacionales para evitar un colapso económico.

Pakistán también dio un mensaje para los talibanes, instándolos a ser más inclusivos y prestar atención a los derechos humanos y sus grupos étnicos y religiosos minoritarios.

Los clérigos chiíes de Afganistán atacaron a los gobernantes talibanes tras el ataque del viernes exigiendo una mayor protección en sus lugares de culto. La filial del EI se atribuyó la responsabilidad e identificó al atacante como un musulmán uigur. La afirmación dijo que el ataque se dirigió tanto a los chiítas como a los talibanes por su supuesta voluntad de expulsar a los uigures para satisfacer las demandas de China. Fue el ataque más mortífero desde que las tropas extranjeras abandonaron Afganistán a finales de agosto.

Michael Kugelman, subdirector del Programa de Asia en el Wilson Center, con sede en Estados Unidos, dijo que el ataque del viernes podría ser un presagio de más violencia. La mayoría de los militantes uigures pertenecen al Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, que ha encontrado un refugio seguro en las regiones fronterizas de Pakistán y Afganistán durante décadas.

"Si la afirmación (del EI) es cierta, las preocupaciones de China sobre el terrorismo en (Afganistán), a las que los talibanes dicen ser receptivos, aumentarán", tuiteó tras el ataque.

Tanto Afganistán como Pakistán quieren los beneficios económicos anticipados del proyecto multimillonario de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China que une Beijing con Asia Central y del Sur. Han estado dispuestos a ignorar la persecución de China a su población musulmana uigur. El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, calificó el mes pasado el proyecto chino como la empresa económica más importante de la región.

Durante las conversaciones de Doha, los funcionarios estadounidenses también buscarán que los líderes talibanes cumplan con los compromisos de que permitirían que los estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros abandonen Afganistán, junto con los afganos que alguna vez trabajaron para el ejército o el gobierno de Estados Unidos y otros aliados afganos, dijo un funcionario estadounidense.

El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en el registro sobre las reuniones.

El gobierno de Biden ha presentado preguntas y quejas sobre la lentitud de las evacuaciones facilitadas por Estados Unidos desde el Afganistán, gobernado por los talibanes desde su retirada.

