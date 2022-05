Televisión rusa detalla cómo sería un ataque nuclear en Europa; Irlanda califica como "siniestro" el informe

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, calificó durante una reunión gubernamental este martes como "siniestro" el informe de la televisión rusa que explica cómo se desarrollaría un ataque nuclear sobre las principales capitales de Europa.

"Son tácticas muy siniestras e intimidatorias", afirmó Martin y dijo que por ello los rusos deberían disculparse.

"Reflejan una preocupante realidad que no está en contacto con la realidad. Debería haber una pronta disculpa", apuntó el primer ministro irlandés quien no precisó si el embajador ruso en su país, Yuri Filatov, será o no convocado por ello.

Micheál Martin resaltó que lo más importante es que Rusia ponga fin a las hostilidades en Ucrania. "El bombardeo y la destrucción de pueblos y ciudades (…), la carnicería humana que está teniendo lugar no tiene justificación alguna", destacó el funcionario irlandés.

Televisión rusa detalla cómo sería un ataque nuclear en Europa

Hace unos días la televisión estatal de Rusia emitió un informe en donde detalló cómo sería un ataque nuclear en Europa señalando a algunos objetivos como París, Berlín, Roma y Londres.

Aunque no mencionó a Irlanda, esta nación también se vería afectada por un posible ataque ruso sobre Reino Unido.

KEFS