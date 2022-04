Trump afirma que no volverá a Twitter tras compra de Elon Musk

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no volverá a la plataforma de redes sociales Twitter aunque su cuenta sea restablecida, tras el anuncio del multimillonario Elon Musk de que comprará la empresa.

Trump dijo a Fox News que se unirá formalmente a su propia red Truth Social en los próximos siete días, como estaba previsto.

No me voy a ir a Twitter, me voy a quedar en Truth", dijo Trump a Fox News. "Espero que Elon compre Twitter porque le hará mejoras y es un buen hombre, pero me voy a quedar en Truth