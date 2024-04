Trump agota sus recursos; a 7 días de primer juicio batean aplazarlo

A una semana del arranque del primero de sus cuatro juicios, el magnate Donald Trump fracasó en su más reciente intento de retrasarlo el mismo día que se ganó las críticas de detractores y hasta de sus aliados por un tema electoral.

La jueza de apelaciones Lizbeth González rechazó los argumentos para cambiar de sede el proceso y poner trabas a la elección del jurado.

Pese a los alegatos del defensor del líder republicano y aspirante a la Casa Blanca, Emil Bove, de suspender casi de último minuto el caso por falsificación

de registros comerciales, un tribunal de apelaciones negó los argumentos de llevar el juicio de Manhattan a Staten Island, también en Nueva York, luego de que la defensa alegara que tal región es parcial contra su cliente.

La retirada del presidente Trump sobre el derecho a la vida es una bofetada a los millones de estadounidenses provida que votaron por él en 2016 y 2020

Mike Pence, Exvicepresidente de EU

El equipo del exmandatario planteó esta opción al referir, según una encuesta, que más de 60 por ciento de la población en dicha región cree que su cliente es culpable de 34 cargos ligados al soborno millonario a la actriz porno Stormy Daniels para ocultar una relación extramarital, y ello es causal para detener la selección del jurado, pues éste no será justo. Lo que evidencia un intento de romper la supuesta tendencia anti-Trump, al decantarse por una zona que favorece al empresario acusado de más cargos penales, pues ese distrito lo ganó en las elecciones de 2016 y 2020.

Sin embargo, los abogados no convencieron a González de un nuevo aplazamiento, pues inicialmente el juicio estaba previsto para el pasado 25 de marzo, aunque no se descartan nuevos intentos para reprogramarlo.

De acuerdo con medios locales se prevé que presenten otra apelación hoy en torno a una orden de silencio contra el exlíder con tal de obtener algún beneficio para quien busca llegar intacto a los comicios presidenciales del próximo 5 de noviembre, cuando tendrá su revancha contra el jefe de Estado, Joe Biden, pese a que otros de sus juicios tienen fecha para antes de la cita en las urnas.

Estamos profundamente decepcionados con la posición del presidente Trump. Los niños no nacidos y sus madres merecen protección nacional

Marjorie Dannenfelser, Presidenta de la organización Susan Anthony Pro-Life

Y la parte acusadora también mueve sus cartas, ayer recriminó el plan de Trump para cambiar la fecha al recordar que el juez, Juan Merchan, ya había declarado extemporáneo su reclamo.

La fiscalía ironizó el cambio de estrategia de quien gobernó la potencia entre 2017 y 2021, pues primero el político de 77 años aprovechó que éste fuera un caso mediático y ahora que ve posibilidades de verse afectado pugna por una neutralidad que él mismo obstaculizó con constantes apariciones en medios para denunciar la supuesta persecución en su contra, según información publicada por la agencia The Associated Press.

Al respecto, el abogado de la oficina de Manhattan, Steven Wu, admitió que es prácticamente imposible encontrar a alguien que no tenga una postura preconcebida en la materia, en torno a la táctica de confrontación a la que recurrió el líder de la Organización Trump, hecho por el que Merchan le impuso una prohibición para atacar a testigos y personal ligado al caso, hecho que el acusado ha ignorado en redes sociales al hablar e insultar a éstos en Truth Social.

Trump simplemente está mintiendo (…) Trump llegó a un acuerdo político en 2016, prometió nombrar un tribunal que se desharía de (fallo) Roe

Joe Biden, Presidente de EU

Y el camino del mandatario a las elecciones contra Biden no parece limpio, pues su tímida postura en torno al aborto, al descartar una prohibición nacional si regresa al poder, generó molestia entre grupos afines, en el bando republicano, y organizaciones provida.

El abanderado conservador evitó fijar una posición extrema en torno a la interrupción legal del embarazo en EU, mientras la Suprema Corte mantiene el debate en la materia, al asegurar que la decisión debe ser de cada estado, lo que para unos es darle la espalda a su fuerza política, pues estados conservadores, como Texas y Florida, han impuesto medidas restrictivas al limitar esta práctica hasta la sexta semana de gestación.

Su nueva postura deja en claro que no tomará partido en este polémico tema, pues parece que no quiere arriesgarse, ya que podría costarle votos en entidades donde las tendencias no son claras.

(Trump) promulgaría una ley que prohibiera el aborto a nivel nacional, por mucho que intente negarlo

Tim Kaine, Senador demócrata por Virginia

Pero no se salvó de críticas, pues grupos antiaborto recriminaron que no siga la tendencia republicana, mientras el empresario abundó que sólo estaría en favor del aborto en excepciones como en el caso de una violación y para proteger la vida de la madre, pese a que aliados se han pronunciado en contra de ello.

En tanto, demócratas criticaron que ahora se muestra flexible sólo para no perder respaldo, al acusar que es claro que, sin dudarlo, aplicaría tales limitaciones con su movimiento Make America First Again.

Tema en el que el presidente Biden enfatizó que fue el magnate quien provocó el revés al fallo Roe contra Wade en 2022, pues en su gestión dejó una mayoría conservadora en el máximo tribunal, para dar la espalda a las mujeres y presumió haber echado atrás esa medida.