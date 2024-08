Trump amenaza con dar plantón a Kamala

El exlíder y aspirante por tercera vez al gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con no acudir al debate con Kamala Harris el próximo 10 de septiembre al criticar la parcialidad de ABC News, como anfitrión, y las reglas del encuentro.

“Hagámoslo en otra cadena”, sugirió el magnate a su equipo, según medios locales, a sólo 15 días de la fecha que se pactó con la campaña demócrata, cuando Joe Biden todavía aspiraba a la reelección, luego de acusar a ese medio de “hostil” contra su partido.

En su cuenta de Truth Social el magnate se lanzó contra el medio al que catalogó como “ABC fake news”, luego de observar una polémica entrevista con el senador conservador Tom Cotton, pues refirió que sólo lo atacaron, mientras su conducta es diferente cuando deben preguntar a un demócrata, como su rival.

Además, Donald Trump reiteró insistentemente que habría preferido un encuentro organizado por Fox News, su cadena favorita mientras estuvo en la Casa Blanca, y cuestionar a la número dos de la potencia, una “izquierdista radical”, pues aseveró que ella rechazó un tercer debate en ese medio, que sería segundo para ella, u otras cadenas como CBS, encargada del debate entre los nominados a vicepresidente: el senador JD Vance, por los republicanos, y el gobernador de Mi-nnesota, Tim Walz, por los liberales.

¿Cuándo va a empezar a responder preguntas la camarada Kamala Harris? (…) Kamala se niega a conceder entrevistas porque no tiene confianza en su propio nivel de ‘inteligencia’

Donald Trump, Exmandatario y aspirante al gobierno de EU

Pero no todo se abocó al organizador del encuentro sino en torno a las reglas ya pactadas previamente y que asemejan al cara a cara que tuvieron Biden y Trump en las instalaciones de CNN en junio pasado; se detalló que el exmandatario convicto recriminó la insistencia de apagar los micrófonos cuando hable el oponente, acto que se planteó para evitar interrupciones deliberadas.

No obstante, personal de la campaña de Kamala Harris sugirió que a la número dos no le inquieta el tema, al contrario, permitiría al público conocer la opinión del contrincante en temas de mayor contraste al dejar al descubierto al magnate y sus constantes mentiras.

Sin embargo, no hay modificaciones en cuanto a los términos ya firmados desde hace meses, aunque el opositor insistió que Kamala Harris no está preparada para responder en un formato de ese estilo al declarar que la vicepresidenta prefiere sólo los actos con guion, pues asestó “Kamala se niega a conceder entrevistas porque no tiene confianza en su propio nivel de ‘inteligencia’”.

Y Donald Trump mantiene los ataques directos contra su contrincante, especialmente luego de que varias encuestas la colocaran por encima de él en la preferencia electoral con hasta cuatro puntos porcentuales de ventaja; por lo que ayer aprovechó el aniversario de la salida de las tropas de EU de Afganistán para culpar a la aliada de Joe Biden del desastre que costó la vida de 13 soldados y tachó de “incompetente” al gobierno actual. Incluso, alardeó que la verdadera superioridad es de su campaña, al compartir una publicación de Fox News.