"Estoy más enojado y más comprometido que nunca", dice Trump al iniciar campaña 

Associated Press

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump inició el sábado su campaña para ganar la Casa Blanca en 2024, con un evento en New Hampshire y Carolina del Sur, eventos en dos estados de votación anticipada, los primeros desde que anunció su postulación hace más de dos meses.

“Juntos completaremos el asunto pendiente de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso”, dijo Trump en un acto vespertino en Columbia para presentar a su equipo de liderazgo de Carolina del Sur.

Trump y sus aliados esperan que los eventos sean una demostración de fuerza en respaldo del expresidente tras un inicio lento de campaña que hizo dudar a muchos de su convicción al volver a postularse.

te puede interesar Marina y FGR incineran 433 kilogramos de cocaína en Manzanillo, Colima

“Dijeron: ‘Él no está haciendo mítines, no está haciendo campaña. Tal vez haya perdido ese paso’”, dijo Trump en la reunión anual del Partido Republicano de en New Hampshire en Salem, su primer evento.

Pero, dijo a la audiencia de líderes del partido, “ahora estoy más enojado y más comprometido que nunca”. En Carolina del Sur, desestimó aún más la especulación al decir que “tenemos planeadas grandes manifestaciones, más grandes que nunca”.

Si bien Trump ha pasado los meses desde que hizo el anuncio en gran parte instalado en su club de Florida y su campo de golf cercano, sus ayudantes insisten en que han estado ocupados tras bambalinas.

Su campaña abrió una sede en Palm Beach, Florida, y ha estado contratando personal. Y en semanas recientes, sus partidarios han recurrido a operadores políticos y funcionarios electos para que le den su respaldo en un momento crucial, cuando otros republicanos preparan sus propias campañas..

TE PUEDE INTERESAR Accidente carretero: Al menos 25 muertos por un autobús que cayó a barranco

En New Hampshire, Trump promocionó su agenda de campaña, incluyendo la inmigración y el crimen, y dijo que sus políticas serían opuestas a las del presidente Joe Biden. Citó la decisión de los demócratas de cambiar el calendario electoral, lo que le costó a Nueva Hampshire su primer lugar en las elecciones primarias, y acusó a Biden, que terminó en quinto lugar en Nueva Hampshire en 2020, de “destrozar vergonzosamente esta adorada tradición política”.

“Espero que recuerden eso durante las elecciones generales”, dijo Trump a los miembros del partido. El propio Trump ganó dos veces las elecciones primarias, pero en ambas perdió en el estado ante los demócratas.

Más tarde, en Carolina del Sur, Trump dijo que planeaba enfrentar las elecciones primarias presidenciales estatales como las “primeras en el estado” y lo llamó “un estado muy importante”.

En su discurso, pasó de las críticas a Biden y los demócratas a los comentarios despectivos sobre las personas transgénero, la burla de las personas que promueven el uso de estufas eléctricas y autos eléctricos, y recordó los esfuerzos de cuando se desempeñaba como presidente para aumentar la producción de petróleo, lograr acuerdos comerciales y frenar la migración no autorizada en la frontera de Estados Unidos con México.

Aunque Trump es el único que ha declarado su candidatura presidencial para 2024, otros aspirantes previsiblemente lo harán en los próximos meses, entre ellos el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el exvicepresidente Mike Pence y la exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora de Trump a la ONU, Nikki Haley.

Síguenos también en Google News

Leo