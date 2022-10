Trump tejió fortuna a costa de su protección

El expresidente estadounidense Donald Trump cobró hasta cinco veces más por las habitaciones que ofreció a agentes del Servicio Secreto en sus hoteles y otras instalaciones, lo que implica que obtuvo una fortuna de hasta 1.4 millones de dólares, mientras éstos le brindaban protección a él y a su familia.

A casi dos años de dejar el gobierno y en medio de varias investigaciones en su contra, fuentes del Congreso revelaron que la Organización Trump recaudó grandes sumas por las noches que el personal de seguridad pasó en sus inmuebles.

De acuerdo con registros federales en poder del Comité de Supervisión, difundidos por medios como The Washington Post y The New York Times, unas 40 ocasiones la firma del republicano hizo cargos superiores al promedio de sus cuartos, entre 800 y hasta mil 185 dólares por noche en habitantes del hotel Trump en Washington, en la mansión de Mar-a-Lago y otros inmuebles, cuando los agentes encargados de cuidar al jefe de Estado lo resguardaron junto a su esposa e hijos, lo que supone una ganancia “exorbitante”.

Dichos pagos representan “una ganancia inesperada financiada por los contribuyentes para los negocios del expresidente” durante su gestión, entre 2017 y 2021, de acuerdo con una carta que envió la presidenta del Comité, Carolyn Maloney, al grupo que brindó seguridad.

Con ese texto busca obtener una respuesta, pues la demócrata reiteró que tales precios estaban muy por encima de lo acordado por el propio Servicio Secreto y las tasas pactadas, pero que este sector aceptó sin quejas.

Y agregó que además de un beneficio para la empresa de quien ocupaba el máximo cargo en el país esto representa las mentiras de Trump y su familia, pues aseveró que la información revisada está incompleta y podría haber gastos mayores al apuntar que Trump hizo más de 500 viajes a sus propiedades cuando era presidente, por lo que esta revelación sería apenas “la punta del iceberg”.

Esta información contradice la postura de la familia, entre ellos su hijo Eric Trump, quien sostuvo que daban precios bajos de 50 dólares, según el NYT, o hasta los hospedaron de manera gratuita.

Sin embargo, esto expone que prácticamente usaron al Servicio Secreto como fuente de recursos al obtener ganancias muy por encima de lo habitual, tanto para la empresa del magnate como para la administración pública.

Pues dichos montos no aplican sólo a las habitaciones sino también a cargos por bebidas alcohólicas durante eventos especiales del entonces presidente en alguna de sus residencias.

Incluso, se detalló que uno de los costos más altos fue mientras el equipo daba protección a Eric Trump, el mismo que aseveró que alojaban al personal sin que ello implicara un gasto extra, cuando la familia comenzó a cobrar 650 dólares por noche en Florida. Y quien ante las exposición de su familia justificó que pudieron cobrar más si dichas habitaciones fueran usadas por otros huéspedes.

En tanto, el Servicio Secreto indicó que revisará sus registros para aclarar por qué permitió esos pagos, de acuerdo con Asociated Press, en medio de las acusaciones contra Trump e hijos, pues son investigados por presunto fraude en Nueva York a través de la empresa familiar.