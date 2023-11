La ultraderecha triunfa en Argentina: el excéntrico Milei será presidente

Luego de meses de choques y advertencias de riesgos económicos, el “libertario” como se define Javier Milei ganó la presidencia de Argentina y reiteró que para recuperar el país habrá cambios drásticos y no medias tintas.

El economista derrotó ayer por casi 12 puntos al ministro de Economía, Sergio Massa, en un “punto de inflexión” y por el que sus adversarios ven un panorama polarizado ante polémicas propuestas, como eliminar el Banco Central, pues se comprometió a convertir la nación “en potencia” al sostener que quienes abrazan ideas de libertad son más ricos que los reprimidos.

Obviamente los resultados no son lo que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo