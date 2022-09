Vaticano beatifica a Juan Pablo I, "Papa de la sonrisa" y Sumo Pontífice por 33 días

El Papa Francisco beatificó este domingo a su antecesor Juan Pablo I, quien fue Sumo Pontífice sólo por 33 días antes de morir en 1978.

Ante cientos de personas, el Papa Francisco llevó a cabo una ceremonia en la Plaza de San Pedro para la beatificación de Albino Luciani, el "Papa de la sonrisa" —conocido así por su bondad y sencillez—, el último paso antes de que la Iglesia Católica reconozca su canonización.

Cabe recordar que Francisco aprobó en octubre del año pasado el milagro requerido para la beatificación de Juan Pablo I, por lo que con la ceremonia de este domingo estaría más cerca de convertirse en el quinto Papa del siglo XX que llega a los altares, después de Pío X, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.

Al presidir la misa de beatificación, el Papa Francisco afirmó que el nuevo beato "vivió con la alegría del Evangelio, sin concesiones, amando hasta el extremo y siguiendo el ejemplo de Jesús, fue un pastor que con su sonrisa logró transmitir la bondad del Señor".

Destacó que Luciani, un cristiano convertido en Papa el 26 de agosto de 1978, "fue un pastor apacible y humilde", que dio a la Iglesia un rostro alegre, sereno y sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada ni es impaciente".

Albino Luciani nació en un pueblo del norte de Italia en 1912 y fue ordenado sacerdote en 1935, obispo en 1958 y cardenal en 1973.

Fue elegido Papa tras la muerte de Pablo VI, tomando el nombre de Juan Pablo en honor a sus dos predecesores inmediatos.

El 29 de septiembre de 1978, dos monjas de la casa papal lo encontraron muerto en su cama. El parte médico indicó que murió de un ataque al corazón, y sus ayudantes revelaron que un día anterior se había quejado de dolores en el pecho, pero que no los tomó en serio.

El Papa Francisco aprovechó la ceremonia de este domingo para orar por la paz en el mundo, especialmente en "la martirizada" Ucrania, donde Rusia mantiene una invasión desde finales de febrero pasado.

Con información de Vatican News.

