Venezuela define fecha para la elección presidencial 2024

El régimen de Nicolás Maduro fijó para el próximo 28 de julio las elecciones presidenciales en las que el actual presidente buscará otro mandato.

A unas semanas de la inhabilitación de la opositora María Corina Machado, el presidente del Consejo Nacional de Electoral (CNE), Elvis Amoroso, adelantó el cronograma electoral para las elecciones de este año, mismo que demandaban gobiernos como Estados Unidos y la Unión Europea (UE), a los que el chavismo ha acusado de injerencistas.

En conferencia de prensa, el titular del órgano electoral reveló que desde la semana pasada la Asamblea Nacional emitió el Acuerdo de Caracas que dicho sector lidió de manera “unánime” para establecer que tienen poco más de cuatro meses para organizar el proceso, las campañas y la cita que se celebrará justo el día en que el exmandatario Hugo Chávez cumpliría 70 años y que respeta el Acuerdo de Barbados para que los comicios se lleven a cabo durante el segundo semestre del año.

Según las fechas enlistadas por Amoroso hoy se oficializa la convocatoria y las campañas se realizarán entre el 4 y el 25 de julio y así concluir tres días antes de la cita en las urnas.

Además, se prevé que el registro de candidatos se dé entre el 18 de marzo y el 16 de abril, que manejan como corte preliminar.

Sin embargo, no se dieron declaraciones específicas en torno a acuerdos o diálogos con la disidencia, pues no hay claridad en torno a los contendientes, pues Machado fue vetada del proceso, pero mantiene actos para recorrer el país en busca del apoyo para poner fin al régimen chavista. No obstante, la exasambleísta aún no se ha pronunciado en torno a las fechas.

DAN