¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump por la presidencia de EU?

La vicepresidenta y candidata del partido demócrata, Kamala Harris, así como su rival republicano, el magnate Donald Trump, se prepararan para verse las caras en el debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos.

El debate, organizado por ABC News, tendrá lugar en el National Constitution Center de Filadelfia el próximo martes 10 de septiembre, y para que estés al tanto de los temas en la agenda de cada uno de los candidatos, en La Razón te decimos a qué hora y a través de qué plataformas puedes ver el encuentro totalmente en vivo.

Donald Trump y Kamala Harris se verán las caras en un primer debate el próximo martes 10 de septiembre. Fotos: Reuters

¿A qué hora y dónde ver el debate entre Harris y Trump?

El primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump, pero no el primero de la contienda presidencial, será en punto de las 19:00 horas (tiempo de México), y se espera que dure alrededor de 90 minutos.

Los moderadores serán Linsey Davis presentadora de Prime, de ABC News Live, y el periodista estadounidense David Muir, presentador de ABC World News Tonight.

Aunque en Inglés, ABC News transmitirá el debate en vivo en su canal, así como en plataformas de streaming como ABC News Live, Disney+ y Hulu. Por otra parte, podrás sintonizarlo a través del canal de YouTube en Español de la cadena estadounidense de televisión CNN, así como en la señal de Telemundo.

Además, para todo el territorio mexicano, a partir de las 18:30 horas Foro TV tiene prevista una transmisión simultánea del debate presidencial de ABC NEWS a través de su canal N+, y posteriormente una mesa de análisis con el periodista Enrique Acevedo.

¿Cuáles son las reglas del debate presidencial?

Los reglas establecidas para este debate por la presidencia de Estados Unidos son esencialmente las mismas que las del pasado encuentro en junio entre Donald Trump y Joe Biden, según informó Associated Press.

Según ABC News, los candidatos permanecerán de pie todo el tiempo detrás de sus respectivos podios y ninguno hará intervenciones de apertura. Cada candidato tendrá dos minutos para responder cada pregunta, con una réplica de dos minutos y una contrarréplica de un minuto.

Además, el evento no tendrá público, y tanto Kamala Harris como Donald Trump no podrán llevar consigo notas escritas previamente; asimismo, cuando no estén hablando sus micrófonos permanecerán silenciados .

