VIDEO. Critican a Emmanuel Macron por tomarse una cerveza en 17 segundos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron está envuelto en una polémica luego de que se difundió video en los que demuestra lo buen bebedor que es ya que en 17 segundos se acabó una cerveza completa .

Luego de que el equipo de rugby Toulouse se coronó campeón en la final del Top 14 el pasado sábado 17 de junio en un partido realizado en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, el presidente Emmanuel Macron acudió a los vestidores a felicitar a los jugadores por su triunfo.

Entre la euforia y los ánimos de celebración el equipo lo retó a tomarse un cerveza de golpe , por lo que aceptó y sin pensarlo se bebió una botella de la marca Corona de un solo trago. Esto entre viroteos y gritos de sorpresa de los jugadores, sin embargo, esto no fue bien visto en las redes sociales.

Aunque la práctica de visitar a los equipos franceses en los vestidores es algo que suele hacer Macron, quien es un aficionado a los deportes, esta vez le causó criticas porque en los últimos meses ha bajado su popularidad por la reforma de pensiones que desató miles de protestas en el país.

"¡Qué horror! Los franceses no podemos soportar otro mandato de Macron, con todo lo que eso implica: impuestos adicionales, supresión de nuestros derechos, negación y eliminación de nuestra democracia, mentiras y engaños por parte de este gobierno, ¡y la deuda!", escribió el usuario @francoz95.

En tanto, otros ciudadanos ironizaron que el mostrarse bebiendo de tal manera después de un triunfo deportivo, era un "buen ejemplo" para los jóvenes.

"Un buen ejemplo para la juventud. Entre aquel que fuma en la asamblea y Macron que se toma de un trago una cerveza, estamos bien. ¿Será el próximo Lemaire quien se enrolle un porro?", criticó un usuario en Twitter.

Il y a chez Macron cette attitude, non pas audacieuse mais ridicule et puérile, qui l'amène à accepter de relever publiquement des paris crétins du genre "cap' / pas cap'" jusqu'à brandir le portrait de youtubeurs quelques secondes avant de rendre hommage à Samuel Paty...

No obstante, el presidente frances también recibió criticas de legisladores, como de la diputada ecologista Sandrine Rousseau, quien aseguró que calificó el video como "La masculinidad tóxica en el liderazgo político en una imagen".

Por su parte, Laurence Rossignol, senador socialista, cuestionó: "¿Una cerveza completa? ¿Qué está tratando de probar?, populismo machista y anticuado".

También hubo quienes defendieron a Emmanuel Macron, al señalar que era un burla que lo criticaron por beber una cerveza, como si fuera algo que no hicieran los demás cuando van a un partido o festejan algo.

"Emmanuel Macron también es un ciudadano que puede celebrar como desee la victoria de Toulouse en el Top 14. ¿Nunca has tomado una cerveza de un trago?, ¿Es eso tan viril? ¡En mi caso, lo he hecho varias veces y soy mujer! Esta polémica ridícula no tiene razón de ser", escribió una ciudadana.

