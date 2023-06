'Todos llevamos una Lady Tepito dentro'. Daniela explica por qué agredió a familiares de Lesly (VIDEO)

Ante la advertencia de Daniela, mejor conocida como "Lady Tepito", quien en su primer video en TikTok indicara que habría una segunda parte en donde explicaría lo que sucedió el día en que agredió a los familiares de Lesly Martínez, víctima de feminicidio, ésta se cumplió y, en efecto, subió ya explicación a la reacción que la hiciera viral.

"Lady Tepito" se hizo popular por referirse a los familiares de la víctima con palabras altisonantes y amenazando con "echarle" a sus "tías" de Tepito, para que le "bajaran" y dejaran de manifestarse a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, pues con sus exigencias "no la iban a revivir".

'Todos llevamos una 'Lady Tepito' dentro'

Daniela grabó un video en el que responde a quienes cuestionan si en realidad es ella la que se viralizó tras agredir a los familiares de Lesly y también a aquellos que dicen que se esconde y que no da la cara por miedo. "Ni madr*s, tengo cosas que hacer también. Por si no lo sabían el por qué me puse pendej* (porque no lo suben, sólo dicen lo que les conviene), yo me puse pendej* porque empujaron a una persona de la tercera edad", reveló Daniela.

La conocida como "Lady Tepito" también reclamó: "¿Cómo ver** piden respeto, empujando a una persona al lado de mí, o sea, eso no lo sacan, nada más sacan sus mamad*s, pero no sacan que también se pasan de ver** con personas de la tercera edad".

Al tiempo, un hombre le pregunta su opinión sobre las burlas que ha recibido por su manera de expresarse, a lo que ella responde: "Mi boca no paga renta, me vale ver**, aclaro: gracias a la banda que me apoya, tanto hombres y mujeres [...] Los demás me valen ver** y aclaro y no se hagan: todos llevamos una 'Lady Tepito' dentro; a mí no me vengan con mamad*s de que nadie dice groserías. A mí me grabaron, que fue diferente y a mucha pinch* honra, yo no trago gente. Para su pendej* información, yo no necesito que me corran, eh. Yo soy mi propia jefa, yo soy comerciante", finaliza