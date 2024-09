'Votaré por Kamala Harris': Taylor Swift respalda a la candidata presidencial porque 'lucha por los derechos'

Luego del debate presidencial entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, la famosa cantante Taylor Swift mostró su respaldo a la candidata a través de sus redes sociales.

Por medio de una publicación qué hizo en su cuenta de Instagram la intérprete de "Shake it off", compartió una fotografía junto a su gatito y describió el por qué va a votar por Kamala Harris.

Señaló que esta noche vio el debate presidencial, en el que Donald Trump y Kamala Harris abordaron temas como la inmigración, salud, economía, el conflicto entre Ucrania y Rusia, el aborto, entre otros.

Por lo que aseguró tener una decisión y enfatizó: "Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Votaré por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda".

Describió a Harris como una mujer talentosa, "es una líder firme", por lo que aseveró que "podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos".

Destacó que el compañero de fórmula de Harris ha defendido los derechos de la comunidad LGBTQ+, FIV así como el "derecho de una mujer su propio cuerpo durante década".

La cantante exhortó a la gente a mantenerse informada y resaltó que es un buen momento para hacer sus investigaciones sobre los temas importantes, así como de las portaras de los candidatos a la presidencia.

"Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país. Recientemente me di cuenta de que la IA de "yo" apoyando falsamente la carrera presidencial de Donald Trump fue publicada en su sitio web. Realmente evocó mis miedos alrededor de la IA, y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante", indicó en su descripción en Instagram.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT