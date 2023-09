Zelenski clama ante la ONU a actuar unidos para detener el genocidio ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llamó al mundo a detener el genocidio ruso al enfatizar que el enemigo común —pues dijo que el Kremlin es una amenaza al orden mundial— usa a niños como armas de guerra como lo hizo con la energía y los alimentos.

Al cumplirse 573 días de la invasión en Ucrania, Zelenski se presentó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por primera vez, luego de que el año pasado sólo envió un discurso pregrabado a las delegaciones participantes.

Y aprovechó el escenario global para abogar nuevamente por la implementación de su fórmula de paz, pues en este conflicto no sólo está en riesgo la seguridad de Ucrania y de Europa, sino el mundo entero, por lo que recalcó que la iniciativa que promueve ante sus aliados desde el año pasado es clave para restringir al invasor, pues ésta podría ser la base para que ningún otro país “se atreva a atacar a otras naciones”.

En esta foto facilitada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, personal de los servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras un ataque ruso en Kryvyi Rih, Ucrania, el viernes 8 de septiembre de 2023. Foto: AP

Zelenski insistió que unir esfuerzos contra la destrucción y ciudades arrasadas en Ucrania permitirá detener futuras amenazas y evitar que otra guerra sea la final; de lo contrario, si vence el enemigo éste podría incluso usar sus recursos —infraestructura y armas— para atender ahora contra el orden mundial, al recalcar que no sólo Ucrania está en riesgo.

E insistió a sus aliados presentes a “detenerlo (al régimen ruso). Actuar de manera unida y enfocar toda la capacidad en abordar este reto”, al enfatizar que el enemigo usa a los niños también como armas, a quienes secuestra para llevarlos a Rusia, en donde los educa para odiar a Ucrania.

leer más Volodimir Zelenski llega a EU para Asamblea General de la ONU y reunión con Joe Biden

Sobre ese tema detalló que el invasor también usa instalaciones nucleares como armas, pues está dispuesto a provocar desastres con tal de someter a la resistencia ucraniana, pues a casi 600 días de la guerra no ha logrado derrotarla , pese a que Rusia creyó que se apoderaría de ese país en cuestión de días o semanas.

Aviva dudas sobre crimen de Prigozhin

Durante su primer discurso presencial en Nueva York Volodimir Zelenski recalcó su rechazo a negociar con Rusia, pues no está dispuesto a ceder ante ese régimen.

Y enfatizó que no se puede confiar en el invasor, pues éste no ha cumplido sus acuerdos previos, como el pacto de granos, ni promesas de no atacar a civiles, por lo que asestó “Si no pregúntenle a (Yevgeni) Prigozhin”.

Con lo que recordó las dudas que persisten en torno al presunto asesinato del líder del Grupo Wagner, quien falleció en un supuesto accidente aéreo en agosto pasado, dos meses después de que éste se levantara en armas contra el Kremlin.

Asimismo, Zelenski reiteró que el enemigo está dispuesto a usar a los menores en su contra, al separarlos de sus familiares y fomentarles el odio a Ucrania al que Moscú pinta como un Estado terrorista.

Síguenos en Google News.

AM