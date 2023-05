¿Suma apoyos? Zelenski extiende gira por Europa y consigue drones, misiles…

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, amplió su gira europea al visitar Gran Bretaña, donde se reunió con el Primer Ministro, Rishi Sunak, para convencerlo de sumarse a la “coalición de cazas”.

El defensor, quien este fin de semana visitó Alemania, Italia y Francia, destacó la importancia de fortalecer a las tropas ucranianas con apoyo aéreo, pues dijo que los F-16 que podría suministrarle ese aliado son esenciales para defender a su pueblo de los ataques aéreos del régimen ruso, al recordar que en su mayoría van dirigidos contra civiles.

No obstante, al igual que los líderes a los que visitó días antes éste no confirmó la entrega del equipo solicitado, pues Sunak admitió que no se trata de un proceso “sencillo”, lo que recuerda que decenas de naciones se resistieron a entregar tanques de combate, hasta que hubo un consenso para enviarle tanques Leopard y Abrams con lo que ahora las tropas ucranianas atacan posiciones del invasor.

Y agregó en conferencia de prensa conjunta que hay otras maneras de reforzarlos al garantizar drones con un alcance de hasta 200 kilómetros, cientos de misiles y capacitará a pilotos ucranianos en un par de meses y a soldados en tareas logísticas, pues “estamos aquí a largo plazo”.

El británico ratificó que seguirán como socio clave en los suministros, tal como lo han ratificado otros aliados.

Más tarde, la cadena BBC adelantó que el Premier Británico prevé analizar con otros aliados la posibilidad de entregar aviones de combate a la nación invadida al reconocer que necesitan más apoyo, pues se encuentran en un “momento crucial”.

Al concluir este viaje por naciones aliadas, Zelenski resaltó que regresa a Ucrania con “bolsas defensivas y más armas”, al resaltar que el apoyo es visible por parte de estos socios. Y no desiste de que éstos le entregan los aviones de combate solicitados al asegurar que “añadiremos apoyo”, tras confirmar a través de su cuenta de Facebook que ahora también dialogó sobre las posibles adhesiones de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la Unión Europea (UE).

