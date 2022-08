Zelenski rechaza llegar a un acuerdo con Rusia: "no estamos listos para un alto al fuego"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este martes que no habrá tercera edición de los acuerdos internacionales de Minsk, los cuales tienen el objetivo de culminar la guerra con Rusia en el Donbás.

Ante ello, el mandatario ucraniano en conferencia de prensa se expresó en contra de un alto al fuego inmediato con las tropas rusas, pues aseguró encontrarse en un punto en el cual Kiev no está listo.

Lo anterior, debido que Ucrania desea poner fin a la invasión antes del invierno, bajo el argumento de que si los ejercicios militares concluyen en estos momentos, podrían perder la mitad de su territorio.

En el punto en el que estamos, no estamos listos para un alto el fuego. Ya explicamos que no habrá Minsk 3, ni Minsk 5, Minsk 7, etcétera. No jugaremos a estos juegos