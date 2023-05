Zelenski urge a sus aliados cazas para contraofensiva

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, solicitó a los aliados cazas de combate para la contraofensiva contra el invasor, que cada vez está más cerca.

Sin adelantar fechas para la respuesta a las tropas rusas, el defensor aprovechó otra gira por Europa para instar a redoblar la ayuda al visitar en dos días Alemania —donde fue reconocido con el galardón Premio Carlomagno—, Francia e Italia.

Durante su reunión en la primera parada de ayer, urgió al canciller alemán, Olaf Scholz, la entrega de aeronaves modernas para mantener la lucha; justificó que no se trata de un plan de ataque sino un impulso para defender a su pueblo que lleva 445 días en resistencia al recalcar que su rival, Vladimir Putin, no puede dictar la paz en Ucrania.

Apuntó en conferencia que busca “una coalición de cazas” para que los suyos tengan la capacidad de responder a los múltiples ataques del Kremlin, pues recalcó que su nueva estrategia está “casi lista”, pero depende del respaldo occidental, pues hace unos días explicó que aún faltaba tiempo para garantizar el éxito para los locales.

No obstante, no obtuvo la respuesta deseada de Alemania, en donde Scholz sólo le adelantó un paquete militar de dos mil 700 millones de dólares, a semanas de ceder en la entrega de tanques de combate, por lo que se prevé que Ze-

lenski insista para hacerlo cambiar de opinión y superar a Estados Unidos como su principal exportador, esto luego de dialogar también con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

Por la noche amplió su gira al agregar de última hora la visita a Francia. Allí se reunió con su homólogo, Emmanuel Macron, quien sólo garantizó que persistirá el apoyo con el equipo disponible, como vehículos blindados y tanques ligeros. Incluso éste se comprometió a capacitar a las fuerzas defensoras, pero no cedió ante las peticiones ucranianas.

Pero Zelenski no quita el dedo del renglón ni de los llamados ni de su plan de paz, al reiterar que sólo esa nación puede establecer los pasos hacia la recuperación y no el invasor, mismo que sostuvo será derrotado de manera irreversible.

Y mientras éstos hacen oídos sordos otro expuso que Zelenski planeó replicar la estrategia de invasión del rival.

El diario The Washington Post destapó que el líder defensor propuso antes del primer año de la guerra ocupar regiones vecinas para ampliar las zonas de ataque, según material filtrado en Estados Unidos. El objetivo, según esos documentos, era provocar daños a las instalaciones del Kremlin, incluyendo uno de sus oleoductos, pero dicho plan no prosperó porque las fuerzas armadas no vieron viable seguir los pasos del régimen ruso. Incluso, se dijo que dudaron por el riesgo.