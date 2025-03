Alsea impulsa inclusión social de personas con Síndrome de Down.

Día Mundial del Síndrome de Down

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora este 21 de marzo, Alsea, operador líder de establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Restaurantes de Servicio Completo en América Latina y Europa, refuerza su compromiso y apoyo con las personas que pertenecen a este grupo de atención prioritaria.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada año nacen en el mundo entre 3 mil y 5 mil niños con esta alteración cromosómica, cuya calidad de vida puede mejorar significativamente si cuentan con sistemas de soporte adecuados que impulsen su desarrollo físico y mental, y así promover su participación en la sociedad y su potencial personal.

Actualmente, en todas sus regiones Alsea realiza acciones para promover activamente la integración social y laboral de este grupo demográfico, entre las que destacan voluntariados con colaboradores, donativos a través de las marcas de la compañía y alianzas con organizaciones sociales que trabajan con grupos de atención prioritaria.

En México, Fundación Alsea, mantiene una alianza con la Fundación John Langdon Down desde el 2013, con el propósito de apoyar al desarrollo de habilidades y oportunidades de jóvenes y niños con Síndrome de Down.

En este contexto, recientemente Fundación Alsea, por medio del movimiento Va por mi Cuenta y las marcas Chili´s, Italianni´s y P.F. Chang’s en México, entregaron un donativo de $1,292,195 pesos a la Fundación John Langdon Down, beneficiando así a 53 alumnos del taller de Gastronomía y de la Escuela Mexicana de Arte Down, programas que contribuyen a la inclusión laboral y social. Además, parte de este apoyo se destinará a la entrega de 12 mil comidas en beneficio de 149 alumnos de la organización durante un año. Asimismo, durante 2024, 324 colaboradores en México sumaron un total de 1,296 horas de voluntariado con beneficiarios de la Fundación John Langdon Down.

Por su parte, en Europa, Alsea junto con las marcas de Domino’s Pizza y Starbucks realizaron 12 voluntariados y tres aperturas con causa en apoyo a organizaciones locales que atienden a personas con Síndrome de Down, beneficiando a más de 140 personas.

En dicha región, la compañía también cuenta con una alianza con la Asociación Down España para incorporar a personas con esta y otras discapacidades a su plantilla laboral. Además, organiza talleres de sensibilización y empleabilidad para facilitar su integración a los equipos de trabajo de sus marcas en Europa.

En Alsea Sudamérica la compañía ha promovido alianzas con Fundación Desafío en Chile y Best Buddies en Colombia para incorporar personas con Síndrome de Down y otras discapacidades en las operaciones de sus marcas y corporativo.

“Todas las personas merecemos una vida digna y un entorno que favorezca nuestro crecimiento y desarrollo. Desde Fundación Alsea, trabajamos para darle oportunidad a miles de niños y jóvenes con Síndrome de Down de cambiar su vida, impulsar su autonomía personal y su integración a través de la promoción de oportunidades educativas y laborales” señaló Ivonne Madrid, Directora de Fundación Alsea.

Con estas iniciativas, Alsea reafirma su compromiso con la construcción de un mundo socialmente responsable, destacando la importancia de crear oportunidades laborales para todas las personas.

