El mundo espera entre tensión e incertidumbre aranceles de Trump

En la víspera de que los aranceles del presidente Donald Trump entren en vigor, países que podrían verse afectados alistan medidas para responder a las decisiones unilaterales, luego de que la Casa Blanca reiteró este martes que, habría nuevos y más aranceles que entrarían en vigor de manera inmediata; es decir, a las 16:00 h., hora local de Washington. Aquí, el sector empresarial se mantiene a la expectativa para conocer el alcance real de las tarifas sobre los productos mexicanos, aunque confían en que México tendrá una exención.

La Unión Europea (UE) advirtió a Estados Unidos que de imponerse nuevos aranceles tiene un plan para responder, y a pesar de las amenazas del gobierno estadounidense, los países miembros no buscan la confrontación, pero de ser necesario aplicarán medidas de represalia, pues la UE aún “tiene muchas cartas”.

El Dato: Tourism Economics estimó que derivado de los aranceles impuestos por Donald Trump el turismo extranjero a esa nación caerá 9.4% al cierre de este año.

“Europa tiene muchas cartas, desde el comercio hasta la tecnología y el tamaño de nuestro mercado. Pero esta fortaleza también se basa en nuestra disposición a tomar medidas firmes si es necesario. Todos los instrumentos están sobre la mesa”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una sesión del Parlamento Europeo.

La funcionaria señaló que el bloque europeo prefiere evaluar cómo se implementará la política económica de Estados Unidos, en particular los aranceles recíprocos, antes de tomar decisiones o aplicar medidas de represalia.

“Muchos europeos se sienten completamente desalentados por el anuncio de Estados Unidos. Esta es la relación comercial más grande y próspera del mundo. Todos estaríamos mejor si pudiéramos encontrar una solución constructiva”, expresó Von der Leyen.

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba aseguró que su gobierno hace esfuerzos de última hora con el objetivo de lograr una exención arancelaria por parte del gobierno de Trump a los automóviles que comercializa Toyota y Honda, pues las exportaciones que realizan son un motor de importancia para la economía del país asiático.

Según una encuesta del banco central japonés, el sentimiento empresarial de los principales fabricantes de automóviles empeoró en el último trimestre por primera vez en un año; el primer ministro señaló que está dispuesto a viajar a Washington para negociar directamente con el presidente Donald Trump.

6 bdd prevé recaudar el gobierno de EU con los aranceles

3,400 dólares le costará a los hogares de EU los aranceles e impuestos

A pesar de que Japón es el mayor aliado de Estados Unidos en Asia, aún no ha logrado obtener una pausa o exención arancelaria; no obstante, no se ha quedado inmóvil y ha intensificado la cooperación con otros países que serán afectados por las tarifas de Trump.

Hace dos días, Yoji Muto, ministro de comercio se reunió con sus homólogos de Corea del Sur y China para promover un intercambio comercial libre y de esa forma hacer frente al proteccionismo que ha impulsado el gobierno de EU.

A su vez, la Casa Blanca confirmó ayer que el presidente Trump impondrá nuevos aranceles hoy, pero no dio más detalles sobre cuál sería la tarifa y sobre qué mercancías aplicarían.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que los aranceles recíprocos entrarán en vigor en cuanto el presidente los dé a conocer; mientras que la tarifa para las importaciones de vehículos se aplicará el 3 de abril.

“El presidente cuenta con un brillante equipo de asesores que lleva décadas estudiando estas cuestiones y estamos centrados en restaurar la edad de oro de Estados Unidos”, añadió Leavitt.

Por su parte, Mark Carney, primer ministro de Canadá, dijo que por los aranceles estadounidenses responderán con aranceles, pero “no perjudicaremos a los productores ni a los trabajadores canadienses en comparación con los trabajadores estadounidenses”.

En México, el sector empresarial e industrial aguarda el anuncio de Donald Trump sobre los aranceles, aunque confía en que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) proteja la relación comercial con ese país y no se impongan, o en caso de que se apliquen sean menores a 25 por ciento.

“Hoy es un tema de aranceles recíprocos que le pega a todo el mundo, todos nos subimos un escalón o todos nos bajamos un escalón. Creo que nosotros por la relación del Tratado de Libre Comercio con las reglas de origen, puede ser algo diferente, que nuestros aranceles que sí existan, pero a lo mejor no sean de 25 por ciento”, señaló Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) a La Razón.

Asimismo, sostuvo que las cámaras empresariales de Estados Unidos han cabildeado con la Casa Blanca para hacerles notar el impacto que tendrán los aranceles en las industrias y “el grave error que se cometería con las empresas americanas, les afectaría en una recesión y una baja de volumen”.

El Tip: Las automotrices reportaron una subida en sus ventas en marzo, previamente a la imposición de tarifas.

También, José Pablo Maauad, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), sostuvo que, hay incertidumbre sobre qué impacto tendrán los aranceles en México, porque “el vecino del norte no ha dado señales claras de hacia dónde van las cosas, hemos tenido muchos cambios de dirección y es difícil anticipar qué va a suceder”.

No obstante, confió en que en el sector textil y de la moda no se apliquen los gravámenes o en caso de que se impusieran, la duración sería mínima, porque “somos una cadena altamente integrada en América del Norte… entonces, pensar en aranceles generales se antoja muy difícil en nuestros sectores”.

Juan Carlos Cashat, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical), coincidió en que, la industria nacional se complementa con la estadounidense, y alrededor de 53 por ciento de las exportaciones textiles de EU llegan a México, “son parte del T-MEC”, dijo.

