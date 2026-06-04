SENER apuesta por infraestructura y planeación a largo plazo para fortalecer abasto de gas natural.

La secretaria de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, reafirmó el compromiso gubernamental para fortalecer la soberanía energética, mediante una estrategia que garantiza el abasto de gas natural, moderniza la infraestructura de transporte y robustece la planeación sectorial de largo plazo.

Dicha estrategia, dijo, responde a la necesidad de consolidar al gas natural como un insumo estratégico para el crecimiento económico e industrial del país.

Al clausurar el Foro Consultivo Nacional Consulta Pública Cenagas 2026, Luz Elena González detalló que el territorio nacional, actualmente, consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales únicamente la tercera parte se produce en el país.

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Por esta razón, la Secretaría de Energía (SENER) fijó una meta nacional de producción sostenida de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas convencional para el año 2030.

Al clausurar los trabajos de la Consulta Pública @CENAGAS_mx 2026, la secretaria de Energía, @LuzElena_GE, destacó que los resultados acercarán al país a tener un sistema energético más seguro, eficiente y que fortalecerá a su vez, el objetivo principal de la política energética… pic.twitter.com/Ug0r21Dpc7 — SENER México (@SENER_mx) June 4, 2026

México contempla inversión de 87 mil mdp

Para hacer frente a la creciente demanda, derivada de las nuevas centrales eléctricas de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad y los polos de desarrollo económico, el Gobierno de México contempla una inversión mayor de 87 mil millones de pesos, a través del Cenagas.

Esta inversión, afirmó también atenderá el deterioro natural del sistema asociado a la antigüedad de la infraestructura de transporte.

Reiteran compromiso con la Consulta Pública del Cenagas 2026

Además, Luz Elena González reiteró el compromiso de la dependencia con la Consulta Pública del Cenagas 2026, la cual se traducirá en decisiones responsables con proyectos que generen beneficios para las comunidades y las regiones en todo México.

Clausuré 👏 los trabajos del Foro Consultivo Nacional CENAGAS 2026: Impulsando juntos un México con más energía, en compañía del director general del Centro, @CuitlahuacGJ y subsecretarios de la @SENER_mx.



El #GasNatural es un insumo estratégico para el crecimiento económico e… pic.twitter.com/oYk4gWswV1 — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) June 4, 2026

En tanto, el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Jorge Marcial Islas Samperio, destacó que este ejercicio genera información estratégica para identificar las necesidades actuales y futuras de infraestructura.

En su intervención, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, resaltó el papel del hidrocarburo para garantizar el suministro eléctrico y acompañar el crecimiento económico, definiendo la consulta como un ejercicio clave para el almacenamiento y transporte.

A este evento, también asistieron, el director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García Jiménez, el subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto, y del director general de la Comisión Nacional de Energía, Juan Carlos Solís Ávila.

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JVR