Inaugura Sener semana de las energías limpias

Luz Elena González (izq.), secretaria de la Sener, en evento de apertura de la Semana de Eficiencia Energética, ayer.

LA EDICIÓN 2026 de la “Semana de Capacitación en Políticas de Eficiencia Energética en América Latina y el Caribe”, espacio enfocado en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y promoción de la cooperación internacional para progresar hacia sistemas energéticos más justos, eficientes e inclusivos, fue inaugurado por la secretaria de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar.

Este evento es organizado por la Sener en coordinación con la Agencia Internacional de Energía (AIE), organismo que tuvo la presencia durante la inauguración de Brian Motherway, jefe de la Oficina de Eficiencia Energética y Transiciones Inclusivas de la AIE, en representación de Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE.

El Tip: Ayer también tuvieron participación Laila Porras, directora de Asuntos Internacionales de la Sener; y Fernanda Cardona, ministra de Energía y Minería de Uruguay.

Por su parte, Luz Elena González afirmó que este evento coincide con un momento particular de fortalecimiento del sector energético del país en el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de tener una profunda convicción por el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, se ha propuesto como objetivo central de la política pública avanzar en la soberanía energética de México.

Agregó que la meta gubernamental tiene como objetivo aumentar la participación de fuentes renovables en la generación de energía eléctrica en los siguientes cinco años, creciendo de 24 por ciento de generación actual a por lo menos 38 por ciento para 2030.

200 participantes de 22 países diferente acuden al evento

Esta meta es simultanea a la reducción de emisiones de metano en el sector hidrocarburos y de gases de efecto invernadero en el total del sector energético, garantizando que esta transición sea ordenada, confiable y, sobre todo, tenga sentido social y con una ruta muy clara con la eficiencia energética en un lugar central, señaló.

La “Semana de Capacitación en Políticas de Eficiencia Energética en América Latina y el Caribe” se realiza en la sede de la Sener, desde el 13 hasta el 17 de abril, lapso en el que también serán realizados diversos paneles con participación de expertos del sector energético.