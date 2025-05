Hitachi ha pasado por guerras mundiales y crisis y aquí seguimos"

Ante la incertidumbre por los cambios en las políticas comerciales y la desaceleración económica mundial y nacional, Hitachi Energy México considera que tras más de 60 años de operación en el país y alrededor de 120 años desde su nacimiento, su expertise les indica que la crisis será superada.

Más de un siglo respalda a la compañía de origen japonés, la cual siempre ha puesto en primer plano a sus clientes y se ha guiado por sus principios “éticos y valores para hacer negocios”, destacó Luis Francisco Flores, country manager de Hitachi Energy México.

El Dato: La compañía afirma que el reto más importante es disminuir la brecha de género. Y en 2027, 25% de trabajadoras serán mujeres con un cargo de gerencia.

“La compañía tiene más de 120 años de existir. Entonces, ha pasado por un par de guerras mundiales, ha pasado por muchas crisis y aquí seguimos… Nosotros nos mantenemos optimistas, creemos que va a haber altas y bajas, momentos de incertidumbre, pero creemos que al final la tendencia, como lo ha sido hasta ahora por décadas, va a seguir siendo positiva y en eso tenemos la apuesta: en el mediano y largo plazo”, señaló el directivo en entrevista con La Razón.

Destacó que la capacidad de respuesta rápida, flexible y dinámica ante los cambios políticos y económicos es la clave para salir avante, es lo que ha permitido que la compañía sobreviva y en ese sentido, un primer paso es “escuchar a nuestros clientes muy de cerca, mantenernos enfocados en los segmentos que sabemos continúan creciendo y continúan adelante”.

¿Qué hace Hitachi en México? Estamos en el negocio de la electrificación en alta potencia y en alta tensión. Tenemos más de 250 empleados y oficinas en la Ciudad de México y en San Luis Potosí. Básicamente ayudamos a nuestros clientes, a nuestros socios a que la electrificación, la electricidad no sea un problema, sino una aliada para su negocio. Entonces ayudamos a diseñar soluciones de electrificación y somos fabricantes también de equipos de ingeniería.

Llevamos a nuestros clientes por el camino de la electrificación desde la construcción, el diseño, la ingeniería, la puesta en servicio. Clientes privados y también clientes de gobierno.

¿En una palabra o en una frase cómo definiría a Hitachi México? Diría que es electricidad confiable y asequible para todos. Competitiva.

¿La compañía trabaja en conjunto con el sector público y privado? Absolutamente nosotros llevamos muchos años contribuyendo a la electrificación de México para dar algunas cifras. Con una tecnología muy utilizada en las redes eléctricas, la que se le conoce como facts, pero en realidad es una tecnología que ayuda a la estabilidad de la red, permite que no haya variaciones en el voltaje y en la corriente.

Entonces, este tipo de equipos que son muy especializados, nosotros tenemos en el caso del Gobierno y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) más del 70 por ciento de la base instalada, estos equipos son de Hitachi.

Y en el caso de la Iniciativa Privada diría que es un poco más del 50 por ciento. Llevamos muchos años ya ayudando.

Algo que hacemos y en lo cual la compañía es pionera, es líder, es en permitir la integración de las energías renovables a la red eléctrica. Y que es una problemática, si no se maneja técnicamente con la solución adecuada.

Globalmente y México no es la diferencia, hay un objetivo de cambiar la mezcla entre energía proveniente de fuentes no renovables como el petróleo o el combustóleo y movernos hacia renovables. Nosotros contribuimos para que esa energía renovable que se inyecta a la red no le ocasione un problema de calidad a la misma, que la red permanezca estable y con el suministro confiable como debe de ser.

Respecto a la transición energética, ¿qué retos vislumbran? La transición energética es imparable, es un fenómeno global. Hay un fenómeno de electrificación en todo el mundo, en la electrificación del transporte, ¿no? Donde cada día hay más y más vehículos eléctricos en comparación a otras tecnologías. Hay una electrificación también en la industria, cada día vemos más clientes industriales moviéndose de otras fuentes de energía hacia la electricidad.

Nosotros vemos que para el 2050, casi la mitad de toda la energía que se consume en el mundo va a ser energía eléctrica y actualmente es como un 25 por ciento, prácticamente, en los próximos 25 años se va a duplicar el consumo de energía eléctrica.

Se requiere que la red crezca en tamaño, o sea, necesitamos más plantas de generación, más líneas de transmisión, pero también que la red sea inteligente o digitalizada, que no es otra cosa más que poder monitorearla en tiempo real y saber qué está ocurriendo en todo momento en la red. Con eso hay menos fallas. Podemos anticipar apagones o reducir accidentes.

Muchos de los problemas que son justamente crecer a la par de la demanda, pero con una red que sea suficientemente fuerte para que el suministro eléctrico no falle, porque cada día vamos a depender más de la electricidad y si la electricidad no es confiable la red no está robusta, pues tenemos un problema grave.

¿Qué desarrollos tiene Hitachi en México? Tenemos un cliente importante del sector del acero que confió en nosotros y estamos trabajando en la entrega de un Statcom o un sistema para la regulación de la red eléctrica. Eso le va a permitir subir su productividad y cumplir con el código de red. El código de red no es otra cosa que una serie de reglas que se le requieren a cualquier persona que se conecte a la red e inyecte energía o que consuma energía de la red para que se mantenga estable.

Ayudamos a la electrificación del tren que va a unir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la Ciudad de México.

Y a la CFE a robustecer el anillo de transmisión en la zona Monterrey, justamente para que haya suficiente energía para que la industria se pueda colocar ahí. Suministramos el año pasado una cantidad muy importante de transformadores tipo seco a través de contratistas para Pemex, para los proyectos de Dos Bocas.

No nos gusta definirnos como una empresa que va y vende un producto o una solución, sino que estamos ahí desde antes de que el proyecto ocurra, desde que el cliente tiene una idea y empieza a pensar si es viable o no. Tenemos todo un equipo de consultoría técnica que ayuda al cliente a ir materializando esa idea.

El Tip: La compañía hace uso de energía de fuentes renovables para realizar sus operaciones, y se encuentra en proceso de electrificar su flotilla de vehículos corporativos.

Después estamos en la fabricación de los equipos, la ingeniería, la puesta en servicio, pero algo que nos hace diferenciarnos de muchos competidores es lo que pasa en la postventa. O sea, llevamos 60 años en el país y tenemos una fuerza de técnicos certificados en nuestras fábricas que tienen experiencia de décadas.

También estamos en el proceso de terminar de construir una nueva fábrica en Reynosa, es una fábrica de transformadores que en su primera etapa es una fábrica enfocada en el mercado de Estados Unidos, pero en su segunda etapa será una que pueda servir al mercado nacional.