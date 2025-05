¡Vuelve a jugar! Nesquik lanza el “Día Nacional de la Diversión” con gran celebración en Aztlán

Víctor Pérez Gerente Sr. de Nesquik® para la categoría de modificadores de leche. ı Foto: Especial

Inspirada en la nostalgia y el deseo de revivir la infancia, Nesquik® diseñó la campaña “Vuelve a jugar” como una invitación abierta a “volver a ser niño”. La marca ha acompañado a generaciones de consumidores, que hoy encuentran en ella un lazo emocional que conecta pasado y presente.

Como parte de esta campaña, la marca busca instituir el “Día Nacional de la Diversión”, que se celebrará el cuarto domingo de cada abril y comenzó con una activación en el Aztlán Parque Urbano de la Ciudad de México, en donde asistieron más de 14 mil personas para quienes el lugar se transformó en un colorido universo de juegos, actividades físicas, pantallas interactivas, música, dinámicas familiares y, por supuesto, degustaciones de los productos Nesquik®, todo envuelto en el ya característico color amarillo de la marca.

“Queremos que nuestros consumidores vuelvan a reír, a jugar, a conectarse con ese niño interior que muchas veces dejamos de lado por la rutina”, comentó a La Razón, Víctor H. Pérez, gerente Sr. de la Categoría de Modificadores de Leche de Nesquik®, quien añadió que “los estudios nos dicen que un niño se ríe hasta 300 veces al día, mientras que un adulto tarda dos meses y medio en igualar esa cifra. Con esta campaña queremos cambiar eso.”

La campaña “Vuelve a jugar” es una acción multimarca sin precedentes para Nestlé México, integrando el portafolio completo de Nesquik®: desde sus modificadores de leche en polvo, hasta cereales y bebidas listas para tomar, con la idea de alcanzar a distintos públicos, en distintos momentos y canales, con una propuesta coherente y emocionante.

Además del evento en Aztlán, la campaña contempla activaciones itinerantes con food trucks en ciudades clave como Monterrey, Nuevo León y Mérida, Yucatán, donde los consumidores pueden participar en dinámicas lúdicas, actividades físicas y experiencias de marca diseñadas para involucrar a toda la familia.

“Muchos adultos tienen esta nostalgia de querer volver a ser niños, lo cual tomamos como inspiración porque un niño siempre dice ‘Ya quiero crecer, quiero ser grande, quiero ser adulto’, y hoy que nosotros ya somos adultos, ¿cuántas veces no nos hemos dicho, ‘Quisiera volver a ser niño?’”, destacó Victor Pérez.

"Vuelve a jugar", campaña de Nesquik ı Foto: Especial

GRAN ACEPTACIÓN

En un contexto donde las marcas buscan ser cada vez más responsables, Nesquik® no deja de lado su compromiso con la nutrición. La campaña no sólo promueve la actividad física como parte integral de la diversión, sino que también resalta los beneficios nutricionales de sus productos. “Para nosotros, nutrición, sabor y diversión son un todo. No están peleados”, afirma.

En otro sentido, comentó que como marca buscan conocer las opiniones de las personas consumidoras quienes les han externado que las actividades que realizan como la campaña “Vuelve a jugar” es positiva, debido a que se divierten con ellas al mismo tiempo en el que fomenta el movimiento y reviven los recuerdos de la niñez.

Esta conexión directa con el público ha tenido un impacto real: según el más reciente estudio de “Marcas Más Elegidas” publicado en 2024, Nesquik® ascendió 20 posiciones, consolidándose como una de las firmas más queridas en México.

Su objetivo ahora es medir el impacto de estas activaciones en las ciudades en las que ya está y, dependiendo de la respuesta, posiblemente escalar dicha campaña a más ciudades y públicos.

“Claramente nuestra expectativa es que al seguir realizando este tipo de iniciativas que nos acercan a nuestros consumidores, poder seguir impulsando nuestra cercanía y seguir robusteciendo