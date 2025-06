CAME fue saqueada, afirman extrabajadores de la Sofipo

Trabajadores y ahorradores de CAME, ayer, en la manifestación que realizaron en la alcaldía Iztapalapa.

En medio de gritos, consignas y exigencias, extrabajadores del Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), aseguraron que la causa del paro de operaciones de la institución financiera se debió a un “fraude y a la corrupción que existía dentro de la entidad”.

Ahorradores de esta institución financiera también se dieron cita en el lugar y aseguraron que el desfalco para algunos de ellos asciende hasta los 90 millones de pesos (mdp) por cada uno, de los cuales, solamente el 0.22 por ciento serían cubiertos por el Fondo de Protección de las Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo).

Un excolaborador de CAME, que solicitó el anonimato, comentó a La Razón que Jorge Kleinberg, director de Te Creemos, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que se fusionó con CAME en 2018, aseguró a los ahorradores y a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) que él conocía el paradero del dinero que había sido desviado y que podía proporcionar documentos que comprobaban el desfalco.

El Dato: CAME poseía una plantilla laboral superior a los 3 mil 400 colaboradores distribuidos en las oficinas centrales y sucursales, 52% de ellos son mujeres.

CAME, con 30 años de trayectoria, se dedicaba a otorgar créditos grupales para pequeños y medianos negocios; posteriormente la Sofipo añadió más servicios financieros, como ahorro con tasas de rendimientos de hasta 16 por ciento y créditos al consumo individuales.

Pablo Varela, director de CAME, es uno de los señalados por Kleinberg, de acuerdo con testimonios de extrabajadores; sin embargo, de acuerdo con el interventor asignado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para llevar el caso y comunicación entre el regulador y los ahorradores, Varela se encuentra en pláticas con la comisión para resolver el tema.

200 mil pesos o 25 mil UDIS es lo que cubre el Prosofipo

Atracción de capital. La compañía, para atraer clientes, lanzó varias campañas en las que ofreció el sorteo de una camioneta si un cuentahabiente depositaba 100 mil pesos en CAME. Además, ofrecieron 100 pesos a todo aquel que sólo abriera una cuenta en la Sofipo.

De acuerdo con el extrabajador, estas medidas de recaudación se intensificaron a partir de finales de 2024 e inicios de 2025, ya que los directivos “buscaron acumular fondos para emprender su desaparición, ya que estaban conscientes de que las finanzas en CAME” no permitirían que continuara operando.

“Cuando empezaron a cerrar sucursales nos dijeron que fue porque impulsarían el negocio digital, que eso atraería más beneficios para CAME”, dijo.

Además, expuso que los directivos de la Sofipo argumentaban costos de hasta 8 millones de pesos en la manutención de la aplicación de la financiera, la cual era impulsada tecnológicamente por Techreo, plataforma digital que derivó de Te creemos, y cuyo socio era Jorge Kleinberg.

300 trabajadores del corporativo resultaron afectados en CDMX

CNBV ya auditaba. Otro empleado del corporativo de CAME, quien también pidió anonimato por miedo a represalias, refirió a este diario que el regulador realizaba auditorías constantes a la Sofipo; acudían al edificio ubicado en la colonia Del Valle por documentos. “Desde que se fusionó con Te Creemos empezaron a ir los de la CNBV, es imposible que no supieran el estado de la institución”, sostuvo el extrabajador.

Fue hasta el pasado 9 de junio que la CNBV intervino a la Sofipo, dos meses después de que ésta cerrara sucursales en todo el país, dejando a trabajadores e inversionistas en un terreno de incertidumbre.

Otro excolaborador de la financiera, dedicado al área comercial, quien pidió proteger su identidad, detalló que sólo en la Ciudad de México hay más de 300 afectados que no han recibido su liquidación, ya que CAME cortó de tajo la relación laboral y no cumplió con sus obligaciones con los trabajadores. “Muchos compañeros están en otros estados. Exigimos nuestros derechos. Estamos en espera, estamos desempleados y sin dinero”, expuso.

Afirmó que todo este caso está “plagado de corrupción” ya que, a su parecer, la CNBV se está inclinando del lado de CAME y no de los trabajadores ni de los ahorradores. Agregó que la Presidenta Claudia Sheinbaum no ha tocado el tema, el cual es de relevancia, ya que afecta a la economía de los mexicanos.

“Queremos que los medios nos escuchen y difundan la situación. Que la Presidenta también atienda nuestro caso. Hay clientes que no han recibido sus ahorros, vamos a seguir manifestándonos. La empresa tampoco cumple con sus obligaciones con nosotros los trabajadores”, agregó.

Una exempleada del área de limpieza en una sucursal de Huajuapan de León, Oaxaca, explicó que perdió al rededor de 86 mil pesos de liquidación que le deposito CAME. Esto sucedió debido a que no tiene conocimientos sobre cómo realizar movimientos en su cuenta. CAME le depositó su liquidación en una cuenta de la misma institución y, a los pocos días, cerró el ingreso a la aplicación, impidiendo que la trabajadora pudiera retirar el dinero que por ley le corresponde.

“Salí de Oaxaca a la media noche (del martes); llegué a México a las 06:00 am. Así estaré yendo y viniendo hasta que me resuelvan. No sé manejar las aplicaciones y el celular y por eso no pude sacar mi dinero a tiempo”, lamentó.

Los ahorradores señalaron que existen dos demandas, una contra la CNBV y otra contra CAME. La primera se debió a que el regulador “no hizo su trabajo de prevención”. Señalaron que el costo de una de las demandas fue de 600 mil pesos que serán pagados entre los afectados, ya que buscan recuperar su dinero.

El Prosofipo es una herramienta que puede devolver a los ahorradores hasta 25 mil UDIS, cifra correspondiente a 200 mil pesos. Sin embargo, hay ahorradores que, afirman, poseían más de 2 o 3 millones de pesos en sus cuentas, debido a los rendimientos que CAME otorgaba.

El paro de operaciones de CAME derivó ya en varias manifestaciones; ayer se llevó a cabo otra, cuando un grupo de 20 extrabajadores y ahorradores impidieron la circulación vehicular sobre la avenida Atanasio G. Sarabia 1565, en la alcaldía Iztapalapa; domicilio fiscal de CAME y en años anteriores fungió como una sucursal más.

Un actuario de un Juzgado Federal, junto con un representante legal del Banco de México (Banxico), acudieron ayer al paro realizado en Iztapalapa.

Los implicados dijeron a La Razón que CAME adeuda 800 millones de pesos a la entidad, a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Sin agregar más información y al no ser atendidos por nadie, se retiraron del lugar.

De acuerdo con información oficial, en su calidad de Banca de Segundo piso, el Crédito FIRA se otorga a través de intermediarios financieros registrados y autorizados para operar recursos FIRA, para financiar a las empresas de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.

Datos a diciembre de 2024 de HR Ratings señalan que CAME poseía una línea de crédito con FIRA de 157.5 millones de pesos. Además, era parte de un vehículo de desarrollo, junto con otras instituciones financieras, donde FIRA otorgó al rededor de 790 mdp a estas instituciones entre 2022 y 2023.