StoneX busca adquirir negocios de Intercam en Estados Unidos

La firma de servicios financieros StoneX Group anunció hoy su intención para adquirir Intercam Advisors Inc. e Intercam Securities Inc. de Intercam Holdings Inc., negocios del banco mexicano Intercam. El anuncio se da cinco días después de que el Departamenteo del Tesoro de Estados Unidos le acusara, junto a CIBanco y Vector Casa de Bolsa, de lavar dinero del narcotráfico mexicano,

En un comunicado enviado a la bolsa bursátil estadounidense Nasdaq, Store X informó que firmó su carta de intención. La adquisición propuesta está sujeta a la negociación y ejecución de acuerdos definitivos, que estarán sujetos a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre.

“Esta transacción se alinea con la estrategia de StoneX de expandir su presencia global en gestión patrimonial, particularmente en Latinoamérica, y brindar a los clientes un acceso más amplio a los mercados y productos de inversión”, afirmó Jay Carter, director ejecutivo de StoneX Wealth Management.

StoneX señaló que ambas partes “están trabajando” para finalizar los términos y firmar un acuerdo definitivo próximamente.

StoneX Group, a través de sus filiales, opera una red global de servicios financieros que conecta a empresas, organizaciones, operadores e inversionistas con el ecosistema del mercado global mediante plataformas digitales y servicios de compensación y ejecución.

Una sucursal de Intercam Banco. ı Foto: Facebook, @IntercamGF

¿Qué sucedió con Intercam, CIBanco y Vector?

El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa de facilitar pagos de materiales para la creación de drogas sintéticas, como fentanilo, así como de blanquear capitales de los cárteles de la droga mexicanos.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) fue quien emitió las tres órdenes que relacionaron a estas compañías con la delincuencia organizada. Éstas apuntaron al Cartel de Sinaloa, Cartel de los Beltrán Leyva, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cartel del Golfo.

Dichas órdenes ya fueron publicadas en el Registro Federal de Estados Unidos, por lo que, de acuerdo con el FinCEN, las compañías de dicho país tendrán prohibido transaccionar con estas tres entidades a partir del 21 de julio de este año.

En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó pruebas contundentes al gobierno del país vecino, ya que señaló que anteriormente sólo le presentó datos de transacciones con empresas chinas, las cuales calificó de “legalmente constituidas”.

Un día después del anuncio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a las tres instituciones mencionadas, sustituyendo sus consejos administrativos por interventores, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito y con la Ley de Instituciones de Valores.

“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, señaló la CNBV.

La tarea de estos administradores, de acuerdo con ambas Leyes, es elaborar un dictamen respecto de la situación integral de las instituciones.

Además, deberá contener una descripción detallada de la situación financiera de la institución, un inventario de activos y pasivos y, además, la identificación de aquellas obligaciones pendientes de pago a cargo de la institución.

“El dictamen deberá contar con la opinión legal y contable que hayan formulado los auditores externos independientes de la institución de que se trate (...) Una copia del dictamen elaborado deberá remitirse a la CNBV y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, indican las leyes.

#Visa interrumpe sus servicios con #CIBanco, una acción que la institución financiera califica de "unilateral". La compañía global de pagos suspende todas las #transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco. Esta medida se produce luego de acusaciones de lavado de… pic.twitter.com/eVv6pzJl9A — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 30, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT