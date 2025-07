UIF detecta desvío de capitales de Came al extranjero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, encontró indicios de que la Sofipo Came desvió capitales al extranjero, informaron representantes de los afectados a La Razón. La entidad actualmente está intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a raíz de que dejó de operar en abril pasado, sin brindar información sobre el dinero de los ahorradores.

Se encontraron movimientos con los que se busca “desaparecer” el dinero desviado, a través de la compra y venta de inmuebles en el extranjero. Los comentarios vinieron de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), órgano de Hacienda, y quien fue representada, en una reunión con autoridades y afectados, por Roberto Amaro Cervantes.

“Hay intentos por desaparecer el dinero a través de empresas fantasma. Nos dijeron que es difícil rastrear el dinero cuando sale del país, pero que sin duda siguen teniendo el rastro”, comentó Edna Ávila. La Razón solicitó información al respecto a la UIF, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Edificio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ı Foto: Especial

La entrevistada añadió que la UIF continúa investigando y que señaló que aún no puede brindar información de cuánto dinero ni a qué países fue trasladado, para no entorpecer la investigación contra Came.

En tanto, dijo que ya se presentaron denuncias por lavado de dinero ya que la UIF sólo aporta información que puede ser utilizada por las Fiscalías para proceder en contra de los señalados.

Amaro Cervantes comentó a los representantes de los ahorradores que deben continuar con las denuncias ante las fiscalías, les señaló que van a “trabajar juntos” para evitar la impunidad.

Añadió que existen al menos cinco denuncias criminales contra Came, cuatro por falsear información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otra por salida de recursos. De acuerdo con Edna, las autoridades buscan una reparación del daño patrimonial

En la reunión también estuvo presente Alfredo Higuera, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), sitio donde ya fueron a declarar las primeras cinco personas, el pasado viernes.

CAME ı Foto: Imagen: La Razón

“Todos quedaron pues sí, muy empáticamente y muy amablemente en apoyarnos, pero pues la empatía y la amabilidad no nos sirve a nosotros, sino pues que de verdad tomen acciones y que no solamente nos den como, sí, como esperanzas, pero al final del día pues no se haga nada”, comentó Ávila, quien busca recuperar más de 100 mil pesos de las manos de Came, dinero que pertenece a los papás de la entrevistada.

CAMe dejó de operar en abril pasado, reportó un “boquete” financiero de más de 2 mil millones de pesos (mdp). Por lo que tuvo que detener labores.

Desde aquel mes, los ahorradores señalaron que no tuvieron acceso a su dinero ahorrado. Posteriormente se hizo eco de que Came realizó fraude a sus clientes. La “confirmación” del fraude la habría dado uno de los socios: Jorge Kleinberg, quien aseguró ante la Secretaría de Gobernación que él conocía a donde se había movido el dinero robado. Sin embargo, no hizo más comentarios después.

La investigación apunta a Pablo Varela, último director de la Sofipo, al propio Kleinberg, Pablo Coballasi y otros directivos de la exsofipo Tecreemos y Came.

Afectados de Came, afuera de las oficinas de la CNBV. Foto›Diego Aguilar›La Razón

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT