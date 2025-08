Sports World pone al centro la salud de sus usuarios

A poco más de un año de haber llegado a Sports World, Gabriela Vieira do Prado, CEO de la firma fitness, supo poner las prioridades en su lugar; es decir, reconstruyó su misión como compañía, colocando “lo más importante al centro”: sus clientes.

En entrevista con La Razón, la directiva de origen brasileño explicó que la visión de la empresa es convertirse en un factor de cambio; es decir, que, a través de la actividad física se transformen las vidas de las personas y se mejore su salud.

Sports World es una compañía que busca inspirar y en ese sentido, aseguró Vieira que, si las personas no pueden acceder a todas las actividades que ofrecen, también pueden crear planes direccionados acorde a sus necesidades, “un ganar-ganar”: los clientes conocen el servicio y cuando tengan las posibilidades, regresan porque tienen la garantía de la excelencia.

El Dato: Sports world cuenta con más de mil 800 empleados y es la única cadena de gimnasios mexicana que es pública, ya que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

¿Cómo fue su llegada a Sports World? Estoy en el mercado de fitness hace más de 30 años. Yo empecé en Brasil y después vine para México. Tiene un año y dos meses que estoy aquí en Sports World. La idea de mi llegada estuvo muy relacionada justamente a poder juntar las experiencias que yo tenía desde Brasil, después me fui a Smart Fit que es un servicio diferente, más low cost y entonces pude juntar la experiencia de todo esto para poder hacer una revolución, una revitalización o reforzar los conceptos de Sports World, pero ante todo con la historia que ya traíamos.

Cuando llegué reconstruimos nuestra misión como Sports World, dejando bien claro que lo más importante para nosotros es el cliente, poniéndolo en el centro del proceso, para que podamos, a través de la actividad física, transformar las vidas de las personas, mejorar la salud de los mexicanos. Sports World es la única empresa de México, del mundo fitness que cotiza en la bolsa; entonces, esta transparencia es muy importante para nosotros, el ser muy coherentes y claros con el servicio que tenemos que entregar, y la idea es cada vez más transformar ese servicio con la excelencia, con instalaciones del primer nivel.

Tenemos la idea de ser justamente un referente de la industria que pueda ir generando esta innovación y ser inspiración para la gente, tanto nuestros clientes, nuestros empleados, como para la misma industria, atrayendo siempre innovaciones de fuera y garantizando que tengamos la mayor calidad deportiva posible. Hoy somos la cadena con la experiencia deportiva más grande, tenemos más de 20 mil clases por mes que impartimos, clases de wellness, de alberca, de cardio-funcional, peso libre integrado; entonces, esto nos da una gama muy grande. Al final nuestro propósito es inspirar, motivar, ayudar a las personas a lograr en sus resultados.

¿Cómo acercan su oferta a las personas? Para nosotros importa que la gente empiece a hacer ejercicio. En realidad, Sports World es una marca inspiracional. Porque para tener todos esos servicios, no tengo cómo bajar mucho el precio a no ser que haga planes direccionados. Con ello logro por lo menos expandir un poco mi gama. La persona va a tener acceso al mismo club, pero en part-time, va a usar un horario que es más barato, pero le doy acceso.

Nosotros realizamos acciones externas sociales, vamos a locales abiertos, damos clases y no tienen costo para la gente, que es una forma de despertar. Entonces, nuestra responsabilidad es despertar y por más que somos una marca aspiracional: te despierto, te doy opciones de planes parciales para que tú me conozcas, incluso puedas usar mi servicio, pero que todavía no te alcanza ¿Qué puede pasar? Lo que tengo que decir es: te inspiro para que en un futuro cuando tú puedas, sabes que aquí voy a estar.

El club de high end es más caro, porque es 10, 15, 30, 50 veces más servicio. Entonces, lo que encarece es esto, pero a través de planes parciales, con acciones externas, haciendo que la gente se mueva a hacer ejercicio y cuando empiece a buscarme, el día que pueda, yo aquí estoy. Y para eso creamos un plan que se llama 21E.

¿En qué consiste el plan 21E? Más que ser un plan tiene mucho que ver con lo que realmente queremos entregar que es mover a la gente para crear un hábito de hacer ejercicio. Entonces, es como un compromiso que incluso bajamos la barrera de entrada, hacemos un precio con descuento para que la gente se quede dos o tres meses, genere el hábito y diga: ¿Sabes qué? Vale la pena.

Bajamos la barrera para atender a más gente, pero al final es mi servicio el que vale, entonces te estoy entregando resultados y vuelves, el propósito es crear en 21 días el hábito. Tenemos una estructura de profesores, de atención, de ejercicios direccionados, personalizados y acompañamos, es decir, si tú no vienes alguien te va a enviar un mensaje, te va a incentivar a que te levantes del sofá.

Además de este nuevo plan, ¿tienen más proyectos de expansión? Sí, de hecho, es algo que vamos a hacer. No puedo decir en dónde o cuántos clubes. Este proceso empieza en el segundo semestre, pero lo más importante es estar donde existe una necesidad y una capacidad de la gente de usar nuestras instalaciones. Empezamos este año con una proyección a 2030. Y la inversión planeada es de alrededor de 100 millones de pesos. Ya hicimos un cambio mayor en 11 clubes, pero realizamos cuatro mejorías como aumento de espacios, algunas inversiones importantes en servicio de aires acondicionados, y en 15 clubes hicimos ajustes, cambio completo de la alberca, por ejemplo. Lo que hicimos fue revitalizar más de la mitad, 11 fueron más evidentes.

¿Cómo cerró 2024, Sports World? Si comparamos el trimestre 1 de 2025 contra el trimestre 1 de 2024, crecimos 24 por ciento en usuarios, hoy tenemos 99 mil 830 personas. Si vemos gastos de operación, este año estamos gastando más, porque estoy pidiendo más. No estoy preocupada, porque voy a mejorar la experiencia del cliente y si mi gasto está creciendo es porque estamos reuniendo más personas a trabajar, abriendo más espacios, estamos poniendo dinero en mantenimiento porque los clubes tienen que estar perfectos. Estamos muy enfocados en el cliente para poder hacer los ajustes e ir trabajando muy de la mano cada club para no perder clientes, para mejorar el servicio y garantizar el costo-beneficio. Creo que si es mejor que el año pasado es una indicación de que vamos por buen camino.