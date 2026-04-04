Deja turismo religioso derrama de 25 mmdp

Alrededor de 40 millones de personas acuden durante el año a distintos destinos religiosos dentro de territorio nacional, lo que genera una derrama económica de 25 mil millones de pesos, de acuerdo con la secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora.

Con motivo del periodo vacacional de por Semana Santa, la titular de la Sectur resaltó que el turismo religioso nacional es un motor consolidado para el desarrollo económico y social, que a la vez impulsa la Prosperidad Compartida en las comunidades.

En un comunicado, invitó a la población a visitar atractivos turísticos nacionales, como los Pueblos Mágicos y zonas de playa, al tiempo que se integran a las diferentes actividades religiosas propias de cada destino.

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El Dato: La Prosperidad Compartida es un eje institucional del Gobierno federal para contribuir al crecimiento económico equitativo de todos los sectores poblacionales del país.

“México es un país extraordinario. Invito a todas y todos a recorrer sus playas, sus Pueblos Mágicos, a conocer su cultura y a disfrutar su gastronomía. El turismo religioso es fundamental: más de 40 millones de mexicanas y mexicanos participan cada año en actividades de turismo religioso”, expresó.

De los sitios que acaparan la afluencia de este tipo de turismo sobresalen la Basílica de Guadalupe así como San Juan de los Lagos, Juquila y Chalma, con especial énfasis de la representación del Viacrusis de Semana Santa en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, como una de las expresiones culturales y religiosas más emblemáticas del país.

13 millones de visitas contó la Basílica el 12 de diciembre pasado

Además, esta actividad, que para este año se proyecta una afluencia mayor a 2 millones de visitantes, está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, debido a su valor comunitario e histórico.

Rodríguez Zamora indicó que, con información de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), para la Semana Santa de este año hay estimación de 300 mil millones de pesos a escala nacional en cuanto a derrama económica, vinculada por actividades tradicionales como los eventos religiosos propios de este periodo de asueto.

Esta estimación también contempla el arribo, entre el 29 de marzo y el 12 de abril que comprende este lapso vacacional, de 4.03 millones de turistas hacia sitios de interés turístico, lo que significa un incremento de 2.6 por ciento en comparación con los 3.93 millones contabilizados en 2025, así como una ocupación hotelera de 63.85 por ciento en todo el país.