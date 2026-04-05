Organizaciones de transportistas y productores se deslindan de bloqueos y paro de este lunes 6 de abril

Agricultores durante un bloqueó en la carretera León-Aguascalientes, en una fotografía ilustrativa.

Ante el paro nacional y el bloqueo de vialidades en distintos puntos del país previstos para este lunes 6 de abril, organizaciones de transportistas y de productores se deslindaron de la jornada de movilizaciones convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

Aunque expresaron su respeto por las manifestaciones, algunas organizaciones de productores agrícolas anunciaron que no formarán parte de las protestas, entre ellas el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense, la Confederación Agropecuaria de México y el grupo Amigos por el Campo.

Asimismo, organizaciones de transportistas y cúpulas empresariales anunciaron que no acompañarán la manifestación. Entre ellas, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y las cámaras y asociaciones del autotransporte de carga y pasaje; ANPACT, ANTP, CANACAR y CANAPAT, así como la CONCANACO SERVYTUR, que pidieron privilegiar el diálogo para evitar afectaciones a la movilidad y el desarrollo económico.

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A la anterior, se sumaron la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes Metropolitanos A.C. (ACME), la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), la Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO).

En el mismo sentido, la Honorable Alianza de Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC) anunció su ausencia al señalar que el paro nacional “no representa al transporte organizado nacional”, mientras la TAMEXUN y la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC) también se deslindaron de las acciones convocadas para este 6 de abril.

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cehr