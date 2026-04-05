Concamin y Concanaco llaman al diálogo ante bloqueos y paro de transportistas para este 6 de abril

Tras la difusión de convocatorias digitales a un paro nacional de transportistas este lunes 6 de abril, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y diversas asociaciones del sector se deslindaron de la iniciativa y rechazaron participar en acciones que afecten a la ciudadanía o a las cadenas de suministro, apostando en su lugar por el diálogo permanente con las autoridades para resolver la problemática del sector.

“Ante las convocatorias difundidas en plataformas digitales que plantean la realización de un paro nacional de transportistas mañana 6 de abril, informamos con claridad que las organizaciones que integran este pronunciamiento, quienes representamos al sector del autotransporte en México, no formamos parte de dicha iniciativa”, señaló el organismo a través de un comunicado.

La Concamin, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) reconocieron a través de un comunicado los retos que enfrenta el sector de autotransporte de carga y pasaje.

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Sin embargo, señalaron que la interrupción que conlleva la movilización por parte de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), con bloqueos en carreteras y puntos estratégicos podría afectar a la población, a las actividades y al desarrollo económico del país.

“El autotransporte de carga y pasaje constituye un pilar fundamental para la actividad productiva, el comercio y la movilidad de millones de personas, por lo que cualquier interrupción impacta directamente a las cadenas de suministro, a la ciudadanía y al desarrollo nacional ”, mencionaron.

Además, subrayaron que la vía adecuada para atender las problemáticas debe priorizarse desde el diálogo, la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades competentes, para evitar afectaciones a la población, a las actividades y al desarrollo económico del país.

“Es a través de las mesas de diálogo que se pueden construir soluciones efectivas y sostenibles, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios, el abasto oportuno y la estabilidad económica nacional”, destacaron.

De igual forma, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) exhortó a los manifestantes, así como a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a actuar con responsabilidad desde el diálogo y proteger el libre tránsito, para evitar afectaciones directas sobre el sector comercial, turístico y de servicios.

“Para la Confederación, una afectación de esta magnitud no solo repercute en el transporte de carga: golpea directamente a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, comercios, prestadores de servicios, destinos turísticos y negocios familiares que dependen del movimiento diario de productos, insumos y clientes para sostener su operación”, destacó la confederación.

Por otro lado, asociaciones como la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Alianza Mexicana de Transportistas (Amtac), también reconocieron las necesidades del sector, no obstante, también manifestaron su rechazo, debido a las consecuencias que trae consigo a otros sectores.

“Desde la Amtac reiteramos que no participamos ni promovemos bloqueos, porque como hombres y mujeres del transporte sabemos que estas acciones terminan perjudicando a quienes menos tienen”, señaló mediante un comunicado la Amtac.

Por su parte, la Hamotac agregó que la solución a las problemáticas debe ser a través de canales formales mediante la conversación por parte de los involucrados.

“Creemos firmemente que las soluciones a las problemáticas que enfrenta el autotransporte nacional deben construirse mediante canales formales, con representación legítima y con responsabilidad social, evitando acciones que afecten a la ciudadanía y a la actividad económica del país”, mencionó la asociación.

Finalmente, la Concamin exhortó a privilegiar la disposición al diálogo, la búsqueda de soluciones conjuntas y el fortalecimiento de los espacios de colaboración institucional.

“Hacemos un respetuoso llamado a todas las partes involucradas a privilegiar el diálogo constructivo, la búsqueda de soluciones conjuntas y el fortalecimiento de los espacios de colaboración institución”, concluyeron.

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cehr