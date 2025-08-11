Contracción en sectores minero y energético impulsan caída de actividad industrial en junio

El sector minero y de generación y distribución de energía, agua y gas, registraron contracciones anuales de 8.5 y 3.8 por ciento, cuestión que terminó por provocar una caída de 0.8 por ciento de la actividad industrial durante junio de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), las actividades manufactureras tuvieron un nulo avance, es decir, registraron una variación porcentual de 0.0.

El otro componente de este indicador, la construcción, fue el unicó que avanzó en términos anuales durante el sexto mes de este año, con un crecimiento de 1.5 por ciento.

Si las cifras se comparan semestralmente, es decir el resultado del desempeño entre enero y junio de 2025 con el del mismo periodo del año pasado, el IMAI cayó 1.3 por ciento, siendo la mineria el componente con el peor resultado, ya que cayó 8.8 por ciento. La generación y distribución de energía eléctrica, agua y gas se contrajo 2.1 por ciento, mientras que la construcción se contrajo 1.1 por ciento. La actividad manufacturera avanzó ligeramente, un 0.1 por ciento.

EDe acuerdo con Felipe Barragán, estratega de Investigación de Mercados- Pepperstonedato, se confirma la fragilidad de la economía, por cuanto sectores como la minería acumulan ya al menos cinco meses de caídas consecutivas en términos anualizados, reflejando el deterioro de la producción de petróleo.

“Hacia adelante, el balance de riesgos sigue inclinado a la baja. El crecimiento económico enfrenta un escenario adverso, con la administración Sheinbaum obligada a iniciar un proceso de consolidación fiscal que limitará la inversión pública. Además, persisten presiones de costos, tasas de interés en niveles altos, una confianza empresarial anémica y fricciones comerciales con Estados Unidos”, estimó.

Por su parte, Gabriella Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, comentó en un análisis que con estos resultados, se puede decir que las manufacturas se mantuvieron sin cambio, ya que presentaron una tasa de crecimiento anual de solo 0.01 por ciento.

“No obstante, al interior destacan los crecimientos anuales de la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (14.20 por ciento), las industrias metálicas básicas (6.97 por ciento, la mayor tasa desde agosto del 2023), la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (4.46 por ciento), y la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (3.86 por ciento)”, mencionó.

Agregó que por el contrario, destacó la contracción anual de 4.54 por ciento en la fabricación de equipo de transporte, siendo este el peor desempeño para el subsector desde noviembre del 2021.

