AICM reanuda operaciones de manera parcial con apertura de una pista

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que, después de la suspensión temporal de operaciones iniciada la madrugada de este martes, por la mañana se reabrió una pista para permitir la reanudación parcial de operaciones.

A través de un comunicado, remarcó que se reabre la pista 5 Izquierda - 23 Derecha, para permitir algunas operaciones.

Sin embargo, la pista 5 Derecha – 23 Izquierda continúa cerrada y se prevé su restablecimiento en las próximas horas. Así, hasta el momento, se han desviado 16 vuelos, tres han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.

A consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad registrada el 12 de agosto, las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se vieron nuevamente afectadas, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones.



“Personal especializado del Aeropuerto, con el apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria, trabaja para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa a la brevedad”, destacó.

Explicó además que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano para hacer frente a estos eventos, que podrían repetirse en los próximos días conforme a los pronósticos oficiales.

