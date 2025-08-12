Por lluvias de la madrugada de este martes, AICM suspende operaciones

A causa de las fuertes lluvias de la madrugada de este martes 12 de agosto, las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas”.
Recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de su vuelo.
Indicó que por el momento realizan trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa, con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad.
De acuerdo con la página de internet del AICM, la cancelación ha generado demoras y cancelaciones de vuelos nacionales y extranjeros, entre ellos con destinos a Miami, Panamá, Bogotá, Medellín, Cancún, Houston, Tijuana, Montreal, Chicago, por mencionar algunos.
La madrugada de este martes 12 de agosto es registra una lluvia generalizada y tormenta eléctrica en la Ciudad de México por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla y naranja.
“Se observan lluvias fuertes puntuales en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco. Lluvias y chubascos en las demarcaciones del centro, norte y oriente”, indicó.
