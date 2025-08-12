AICM reporta que operaciones se normalizaron completamente

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las operaciones ya se normalizaron con la apertura de las dos pitas, afectadas por la lluvia de esta madrugada.

A través de su cuenta de redes sociales, la terminal aérea recomendó al público usuario mantenerse en contacto con su aerolínea y estar atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, a fin de que se tomen las previsiones necesarias.

#ArptoBJinforma



A partir de las 11:00 horas se abre la pista 05 derecha – 23 izquierda, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones áreas.



Le recomendamos al público usuario mantenerse en contacto con su aerolínea y estar atentos a los avisos meteorológicos que se… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 12, 2025

Previamente, se había informado que antes del restablecimiento de las operaciones se habían desviado 16 vuelos, tres han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.

“Personal especializado del Aeropuerto, con el apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria, trabaja para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa a la brevedad”, destacó en su momento.

#AIBJinforma

A consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad registrada el 12 de agosto, las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se vieron nuevamente afectadas, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones.



Alrededor de… pic.twitter.com/myXCRg8FYI — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 12, 2025

.Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR