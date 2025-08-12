AICM reporta que operaciones se normalizaron completamente

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las operaciones ya se normalizaron con la apertura de las dos pitas, afectadas por la lluvia de esta madrugada.
A través de su cuenta de redes sociales, la terminal aérea recomendó al público usuario mantenerse en contacto con su aerolínea y estar atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, a fin de que se tomen las previsiones necesarias.
Previamente, se había informado que antes del restablecimiento de las operaciones se habían desviado 16 vuelos, tres han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.
AICM reanuda operaciones de manera parcial con apertura de una pista
“Personal especializado del Aeropuerto, con el apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria, trabaja para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa a la brevedad”, destacó en su momento.
