Gobierno da un empujón a la banca de desarrollo

Pese al plan de Pemex presentado la semana pasada, la firma calificadora Moody’s, aseguró en un análisis que el fondo destinado a la petrolera aumenta la exposición de la banca de desarrollo

El gobierno ha dado un impulso a la banca de desarrollo de México, con la asignación de la administración del negocio fiduciario de los bancos CI e Intercam, señalados de posible narcolavado; sin embargo, también ha encomendó la tarea de financiar con al menos 125 mil millones de pesos (mdp) a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) escindió el negocio fiduciario de los bancos antes mencionados, por lo que encargó a la banca de desarrollo la administración de la mayoría de los fideicomisos para que éstos no sufran interrupciones en lo que las entidades libran las investigaciones.

11 bdp administra la banca comercial en fideicomisos

Sin embargo, CIBanco fue el principal administrador de fideicomisos del país, con 3 de los 11 billones de pesos, que administra la banca comercial; Intercam apenas superó los 67 mil millones de pesos.

Algunos especialistas consideraron que la banca de desarrollo no posee el presupuesto suficiente ni el personal necesario para lograr la escisión

“No hay ningún riesgo financiero mientras se encuentre un comprador de ese negocio”, aseguró Gabriela Gutiérrez Mora, presidente nacional del IMEF en entrevista con La Razón.

Mencionó que el banco no asume el riesgo financiero directo de los bienes fideicomitidos. Por lo tanto, no hay un riesgo financiero, señaló que lo que sí es importante es que se mantenga el personal necesario para la administración meticulosa que exige un fideicomiso dependiendo de su forma.

“Es un reto temporal para la banca de desarrollo en cuanto a experiencia y ejecución”, agregó.

Respecto a Pemex, el Gobierno de la Pesidenta Claudia Sheinbaum espera que la banca de desarrollo financie parte del presupuesto de la petrolera para diversos proyectos.

En entrevista, el director de análisis económico de HR Ratings, Felix Boni, comentó que hasta el momento no perciben riesgos para dicho sector en cuanto a las operaciones que empleará. Sin embargo, dijo que al menos del lado de Pemex, esto dependerá de cómo se utilicen los recursos asignados a la petrolera y de cómo responda la paraestatal.