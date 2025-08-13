Alertan por debilidad del AICM ante lluvias; 19 mil 500 afectados

Las lluvias atípicas de los últimos días reflejaron la vulnerabilidad de la infraestructura aeroportuaria de la capital mexicana, pese a las inversiones que se han realizado en los últimos meses. Las precipitaciones del domingo 10 de agosto y la madrugada de este martes generaron afectaciones importantes, sólo las de ayer dejaron varadas a 19 mil 500 personas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Expertos consultados por La Razón coincidieron en que el AICM ya es obsoleto y se suma al hecho de que en los últimos 7 años no se le ha asignado el presupuesto necesario para su rehabilitación, e incluso los 8 mil millones de pesos que recientemente se asignaron para su mejora de cara al Mundial, sólo servirán para reparar, momentáneamente, las dolencias de la terminal, pero no dará soluciones para su funcionamiento óptimo.

El Dato: en junio de 2025, el día con el mayor número de vuelos comerciales que se realizaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México fue el 3, con 863 operaciones.

“Se ha demostrado una y otra vez que ya está obsoleta (la terminal aérea), ya tiene muchos problemas estructurales, tanto de la terminal como de las pistas; son únicamente dos pistas que no tienen la separación funcional suficiente para aceptar aviones más grandes, intercontinentales. La terminal está muy vieja, tiene problemas no sólo de drenaje, sino de la estructura y es evidente a la vista de cualquier pasajero”, indicó Rodrigo Pérez-Alonso, socio y asesor de Norther Latam, despacho de asuntos públicos y regulación.

Al señalar que el aeropuerto capitalino fue construido en los años 40, por lo que ya cumplió con su vida útil, Pérez-Alonso sostuvo que al cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la administración anterior “se perdió una oportunidad histórica por razones políticas”, y que, tras esas decisiones, ahora una parte importante de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) se ocupa para el pago de bonos en vez de utilizarse para las operaciones y mantenimiento de la terminal.

“Esas tarifas no estaban destinadas para pagar una deuda de un aeropuerto cancelado, sino que tendrían que haber ido para el mantenimiento, para expandir pistas, para darle mayor visibilidad, sobre todo, el tema de seguridad y se están yendo a pagarle a inversionistas. Creo que ahí está el problema central”, agregó el asesor.

Tras la intensa lluvia de ayer en la madrugada, el AICM informó que a las 02:13 se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue y se reanudaron parcialmente hasta las 06:00 horas cuando se inició actividades en la pista 5 Izquierda – 23 Derecha, posteriormente, la pista 5 Derecha - 23 Izquierda reanudó a las 11:00 horas.

Las operaciones programadas para ayer fueron 882, de las cuales, según datos del AICM se desviaron 16 vuelos, tres se cancelaron, 120 presentaron demoras y fueron afectadas 19 mil 500 usuarios.

Al respecto, Carlos Torres, analista del sector aéreo, sostuvo que las lluvias sólo demostraron que el aeropuerto internacional es frágil y que los montos de inversión que se le han destinado para su mejora no son suficientes.

“El fenómeno natural como el que ocurrió hace unas horas demuestra la fragilidad del aeropuerto y que han sido insuficientes los montos de inversión que se le han hecho, incluyendo el que se está ejecutando, los 8 mil millones de pesos que se comprometieron a dedicarle, se ve que van a ser insuficientes”, agregó.

Explicó que dadas las condiciones actuales, el aeropuerto debería recibir una inversión de entre 6 mil y 8 mil millones de pesos anualmente para poder hacerlo viable, específicamente, destinar inversiones para las operaciones “de la parte aire, lo relacionado con la seguridad aérea, mantenimiento en las calles de rodaje, pistas, que haya un buen sistema de aeronavegación para que los aviones puedan aterrizar con seguridad, primero eso, después lo que se conoce como tierra”.

“Las inversiones en las áreas de filtros de seguridad, en el manejo de equipaje, en migración y en aduanas tiene que ser suficiente esa inversión para que los usuarios tengan una experiencia un poco más ágil”.

URGEN ACCIONES. Tras las afectaciones, Aeroméxico pidió a las autoridades tomar acciones que garanticen el “correcto funcionamiento” de la infraestructura aeroportuaria. “Hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM, y tomar las medidas preventivas que se requieren”, sostuvo en un comunicado.

Por su parte, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) exhortó a las autoridades a resolver, a través de un plan integral, y evitar que se suspendan temporalmente las operaciones por las lluvias; además, señaló que es imperante resolver el problema en un contexto en donde la Ciudad recibirá el próximo año a miles de turistas internacionales.

Braulio Arsuaga, presidente del CNET, dijo que se deben garantizar los vuelos a pesar de las lluvias, y que la pausa de las operaciones podría proyectar “una imagen negativa de México al exterior”, e incluso afectar la cadena del sector.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que derivado de dichas afectaciones, brindó 135 asesorías por diferentes causas y 60 conciliaciones con las que se recupero un monto de 277 mil 147.5 pesos en favor de los afectados.

PAN dice que colapso en AICM es por mala gestión

El colapso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), resultado de las lluvias registradas el domingo por la tarde y la madrugada de este martes, “reflejan el descuido y la falta de mantenimiento que el Gobierno federal ha realizado en la terminal aérea durante los últimos siete años”, afirmó el vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Téllez.

“Ahora encuentran sustento las aseveraciones hechas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos en torno al AICM, en el que demandaba la falta de inversión y de cumplimiento de obras importantes de mantenimiento de infraestructura que permitieran una correcta modernización.

“Hoy, toman sentido después de que lluvias que no son atípicas, han puesto al descubierto la falta de inversión y la mala atención de mantenimiento e infraestructura de la terminal aérea”, abundó el legislador federal.

Dijo que esto es consecuencia de una mala administración, porque se ha preponderado el pago de penalizaciones por la cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco, sobre todo porque la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) que pagan los usuarios al utilizar el transporte aéreo, contrario a invertirse en mejoras y mantenimiento, se está utilizando para pagar dichas penalizaciones y el resultado salta a la vista.

“Estamos hoy de cara ante un evento mundial deportivo importante, como es el Mundial de Futbol de 2026 y no tenemos un aeropuerto funcional. Estamos de cara a tratar de obtener la certificación de aeropuerto sustentable ecológicamente y no tenemos la infraestructura necesaria. Estamos tratando de defender que el AICM no pierda la categoría 1 y lamentablemente el colapso registrado nos empuja a la categoría 2, inadmisible para un aeropuerto que mueve alrededor de 46 millones de pasajeros anuales”, explicó.