Coca-Cola FEMSA impulsa la economía circular con SUSTENTAPET

Coca-Cola FEMSA promueve la separación de residuos desde el hogar para garantizar la circularidad del plástico.

Una nueva cadena de valor que conecta innovación, industria y comunidades comienza con una botella vacía, destacó Coca-Cola FEMSA en el marco del Día Mundial del Reciclaje, al reafirmar el papel de la economía circular como motor de desarrollo en América Latina.

Frente a los retos ambientales de la región, la red de acopio de PET SUSTENTAPET ha permitido desarrollar un modelo de recolección, reciclaje y reincorporación de materiales en nuevos empaques en todos los países donde opera la empresa.

La iniciativa SUSTENTAPET recolectó 123,842 toneladas de PET durante 2025 en América Latina. ı Foto: Coca-Cola FEMSA

“La circularidad del PET a escala requiere colaboración, infraestructura e innovación constante. Con SUSTENTAPET estamos avanzando hacia un modelo que no solo reduce residuos, sino que genera valor económico y social en las comunidades donde operamos”, comentó José Castro, director de Abastecimientos Estratégicos.

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La recolección de 123,842 toneladas de PET en 2025 permitió consolidar a la red como una iniciativa relevante para fortalecer la economía circular en Latinoamérica. La plataforma también contribuye a integrar y fortalecer el trabajo de recicladores de base dentro de una cadena de valor más estructurada y sostenible.

De acuerdo con la compañía, el ciclo concluye cuando el material recuperado regresa al proceso productivo. Coca-Cola FEMSA agregó que separar residuos correctamente y depositar las botellas en canales de reciclaje desde casa es fundamental para reincorporar cada envase a la cadena de valor y contribuir al cuidado ambiental.

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