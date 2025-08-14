Conasami señala que reducción de la pobreza es por el incremento de los salarios mínimos

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) señaló que, de los 12.3 puntos porcentuales que se redujo la pobreza en México entre 2018 y 2024, al menos 6.1 puntos fueron gracias al incremento del salario mínimo en ese periodo.

“De los 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, 6.64 millones se deben exclusivamente a la política salarial”, indicó a través de un comunicado.

El organismo externó que de acuerdo a los resultados preliminares de un análisis para medir el efecto de los incrementos a los salarios mínimos sobre la pobreza, y que actualizará los datos de 2021, se “apunta nuevamente a un impacto positivo del salario mínimo tanto en la tasa de pobreza como en la de pobreza por ingresos. El análisis muestra que por cada 10 por ciento de aumento real del salario mínimo, la tasa de pobreza se redujo en 0.52 puntos porcentuales”.

Y también por cada 10 por ciento de incremento en el salario mínimo real, el ingreso por trabajo aumentó 2.67 puntos porcentuales, “esto implica que, en ausencia de incrementos del salario mínimo por arriba de la inflación, la pobreza multidimensional se habría ubicado en 2024 en 40.6 por ciento y la pobreza extrema en 8.5 por ciento”.

La Conasami indicó que en las próximas semanas publicará los resultados definitivos del estudio que realizó, y reiteró que trabajará y mantendrá el diálogo tripartita que logró el incremento salarial entre 2018 y 2024 y buscará proyectar mejores resultados para 2030, y lograr que el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas.

