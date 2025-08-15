Salud, la sombra en cifras del Inegi

Entre 2018 y 2024, a pesar de que 13.4 millones de personas dejaron de vivir en situación de pobreza multidimensional, aquellas con carencias en rezago educativo y acceso a servicios de salud aumentaron; en el primer caso pasó de 23.5 millones de personas a 24.2 millones, lo que significó un repunte de 2.97 por ciento; y en el segundo caso y el más complejo, incrementó de 20.1 millones a 44.5 millones de personas, un incremento de 121.39 por ciento.

De acuerdo con la Medición de la Pobreza Multidimensional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 hubo 23.5 millones de habitantes con carencia en rezago educativo; posteriormente, en 2020 se incrementó a 24.4 millones; en 2022, a 25.1 millones, y en 2024 se registraron 24.2 millones de personas; no obstante, entre 2018 y 2024 hubo un aumento de 700 mil personas.

El Dato: en seis años, de 2018 a 2024, las personas que no tuvieron seguridad social redujeron en 3.5 millones de habitantes, número destacable.

En 2018, la población que vivió en zonas rurales y que tuvo rezago educativo ascendió a 9.4 millones de personas; para 2024 fueron 9.2 millones, una reducción de alrededor de 200 mil personas; no obstante, en el ámbito urbano, se pasó de 14.1 millones de habitantes a 15.1 millones de personas, es decir, aumentó en un millón de mexicanos y mexicanas.

TE RECOMENDAMOS: Acusan a presidente de desvíos BACO enfrenta escándalo familiar ante posible fraude

Por otra parte, respecto a la carencia de acceso a los servicios de salud, en 2018 había 20.1 millones de habitantes en esta situación; a partir de 2020, el número de personas se incrementó hasta llegar a 50.4 millones de personas en 2022 y en 2024 retrocedió a 44.5 millones de pobladores; no obstante, entre 2018 y 2024 hubo un incremento de 24.4 millones de personas. Este aumento afectó a las poblaciones rurales y urbanas, pero tuvo una mayor cantidad de personas en las ciudades.

En zonas rurales, las personas que no tuvieron acceso a servicios de salud en 2018 ascendían a 4.2 millones de personas y en 2024 eran 13.9 millones, es decir, un aumento de 9.7 millones de habitantes; en el caso de las ciudades, se pasó de 15.9 millones a 30.6 millones, un acrecentamiento de 14.7 millones de pobladores.

9.4 millones de personas vivían en zonas rurales en 2018

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, Lizeth Ramón Jaramillo, profesora asociada de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destacó que se debe reconocer la reducción de la pobreza multidimensional y extrema, pero aún hay más de 38 millones de personas que viven en una situación así, “lo que refleja que los avances son parciales y frágiles”, por lo que se deben sostener con políticas y crecimiento económico, para que sean de largo plazo”.

También destacó que la reducción se logró gracias a los aumentos al salario mínimo y las transferencias gubernamentales, pero que ésas últimas son “procíclicas, qué significa, que mientras el Gobierno tenga de dónde obtener esos recursos, probablemente se sigan manteniendo estos niveles de pobreza”, pero si se presenta una desaceleración en el país las transferencias pueden ser insostenibles y la disminución de la pobreza sólo será coyuntural y no intergeneracional.

Dijo que se debe trabajar en fortalecer que más personas puedan tener seguridad social universal y “garantizar el acceso efectivo a la salud, a la educación y que sea de calidad. Es sumamente importante que requiere un trabajo mayor”, no sólo transferir recursos que mejorarían temporalmente el ingreso de los hogares, sino que se deben realizar cambios estructurales que generen riqueza productiva.

El Tip: especialistas sugieren garantizar acceso universal y efectivo a la salud, así como brindar una educación que sea de calidad.

Las personas que no tuvieron seguridad social se redujeron de 2018 a 2024, pues se pasó de 66.2 millones de personas a 62.7 millones; ésta sigue siendo una de las carencias de “mayor prevalencia” porque está “estrechamente relacionada con la calidad del empleo” y se debe poner atención en ello. México aún es un país en donde la mayoría de personas tiene un trabajo en la informalidad y “no es sorpresa, pero sí es importante”, señaló a La Razón, Fernanda García, directora de Sociedad en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Añadió que lo que sí se incrementó en el periodo de referencia fue la población vulnerable por carencias sociales; de acuerdo con datos del Inegi, en 2018 fueron 32.7 millones de personas y en 2024 ascendieron a 41.9 millones. Explicó que la reducción de la pobreza fue por el aumento de los ingresos por transferencias, “pero éstas no resuelven el acceso a las carencias sociales”.

20.1 millones de habitantes de zonas rurales, sin salud en 2018

Por otra parte, explicó el aumento de personas sin acceso a los servicios de salud podría tener diversas explicaciones, pero las más plausibles son que en la pandemia de Covid-19, el sistema de salud no estaba preparado para esa crisis y, en segundo lugar, por la eliminación del Seguro Popular y la posterior creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que dio paso al IMSS-Bienestar.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) señaló que, de los 12.3 puntos porcentuales que se redujo la pobreza en México entre 2018 y 2024, al menos 6.1 puntos fueron gracias al incremento del salario mínimo.

“De los 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, 6.64 millones se deben exclusivamente a la política salarial”, indicó, al destacar que se “apunta nuevamente a un impacto positivo del salario mínimo tanto en la tasa de pobreza como en la de pobreza por ingresos. El análisis muestra que por cada 10 por ciento de aumento real del salario mínimo, la tasa de pobreza se redujo en 0.52 puntos porcentuales”.

Educación y Salud ı Foto: Imagen: La Razón