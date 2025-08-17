Economía y el TecNM ITMorelia firman convenio para fortalecer Polo de Desarrollo de Michoacán

El Centro Nacional de Metrología (Cenam), dependiente de la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Tecnológico de Morelia (TecNM-ITMorelia) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Zinapécuaro, Michoacán. También, la dependencia federal ya prepara otros acuerdos con el Tecnológico Nacional de México (TecNM) en los 15 polos que serán ubicados en todo el país.

Ambos organismos buscan formar talento especializado para promover y elevar la innovación, la competitividad productiva y se genere bienestar para toda la región que es impactada por el Polo.

“La alianza estratégica contempla la formación de talento especializado, el impulso a la investigación científica aplicada, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento metrológico. Sumando experiencia, infraestructura, capacidades técnicas y el modelo educativo dual e interdisciplinario del TecNM”, indicó la dependencia en un comunicado.

Asimismo, destacó que la SE, el Cenam y los diversos institutos que conforman el TecNM firmaran acuerdos similares en los 15 polos de Desarrollo Económico que ha impulsado el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El acuerdo entre el instituto estatal y el Cenam fue aprobado por Arquímedes Ruiz Orozco, director general del Cenam y por Patricia Calderón Campos, directora del TecNM-ITMorelia.

De acuerdo con la SE, los Polos del Bienestar serán parques industriales que se ubicarán en algunos estados de la República Mexicana y se construirán “teniendo en cuenta las fortalezas y vocaciones de diferentes regiones del país”, con la intención de atraer inversiones a través de estímulos fiscales y diversos apoyos.

“Los polos, un pilar del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum tienen el objetivo promover el empleo, incrementar la producción y contribuir a la sustitución de importaciones de Asia con proveeduría nacional”, puntualizó la dependencia.

Hasta ahora se han firmado los convenios para iniciar los Polos de Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, el objetivo de la primera fase es llegar a 15 polos.

