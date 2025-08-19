Estiman que economía mexicana apenas crecerá 0.1% en julio

La economía mexicana registraría un crecimiento de apenas 0.1 por ciento anual en julio de 2025, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).

En julio 2025, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica #IOAE estima un crecimiento anual de 0.1% del Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE.



Por grupos de actividad, se esperan las siguientes variaciones anuales:

⬇️-1.0% secundarias

⬆️ 0.8% terciarias



📄… pic.twitter.com/XXEgMcJ0zJ — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 19, 2025

En junio de este mismo año, la economía creció 0.7 por ciento anual, cifra que si se compara con la de julio muestra una desaceleración.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la actividad económica en el séptimo mes de este año se vería impulsada por las actividades terciarias, es decir: el comercio y servicios, ya que este sector habría crecido 0.8 por ciento anual.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este martes Este es el precio del dólar HOY martes 19 de agosto de 2025

Sin embargo, pese a este hecho, esta actividad también se desaceleró, ya que en el mes previo registró un crecimiento de 1.2 por ciento anual.

Las actividades secundarias, aquellas que tienen que ver con la industria y manufactura, registraría una contracción de 1 por ciento anual. Este resultado de julio da continuidad a la caída de junio, cuando se observó una disminución de 0.8 por ciento anual.

Este panorama se da mientras la economía mexicana enfrenta incertidumbre, ya que está expuesta a las políticas comerciales y arancelarias de su principal socio económico, Estados Unidos.

Además, se ve impactada por una disminución en el consumo, uno de los principales motores de la economía, así como pérdidas de empleo, especialmente en el sector secundario.

A tasa mensual, el IOAE prevé una caída mensual de 0.1 por ciento anual en la actividad económica para julio, comparada con la del mes inmediato anterior.

Este resultado se da luego de la contracción de 0.1 por ciento tanto en las actividades secundarias como terciarias.

En junio pasado, la actividad avanzó 0.2 por ciento mensual, mientras que las actividades secundarias cayeron 0.1 por ciento y las terciarias avanzaron 0.4 por ciento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR