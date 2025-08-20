Este es el precio del dólar HOY miércoles 20 de agosto de 2025

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano continúa por debajo de las 19.00 unidades por dólar, sin embargo, amaneció con un leve avance con respecto a su jornada anterior.

De esta forma, este miércoles 20 de agosto la moneda nacional se cotiza en 18.75 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el martes 19 de agosto en 18.82 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.7982 unidades por divisa verde , mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.7840 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este miércoles 20 de agosto:

Afirme : 17.80 a la compra – 19.30 a la venta

Banco Azteca : 17.75 a la compra – 19.34 a la venta

Banco de México , FIX del martes: 18.7982

Bank of America : 17.7936 a la compra – 19.8807 a la venta

Banorte : 17.60 a la compra – 19.20 a la venta

BBVA Bancomer : 17.90 a la compra – 19.04 a la venta

Monex : 17.89 a la compra – 19.77 a la venta

Citibanamex: 18.22 a la compra – 19.26 a la venta

Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Especial

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este miércoles 20 de agosto cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.76 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

