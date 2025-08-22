IMP celebra 60 años de innovación, ciencia y compromiso con México.

En el marco de su 60° aniversario, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) reafirmó su compromiso con la soberanía tecnológica y el desarrollo energético del país. La ceremonia conmemorativa reunió a autoridades del sector energético y legislativo, quienes reconocieron la relevancia histórica y estratégica del Instituto.

Elizabeth Mar Juárez, directora general del IMP, destacó el espíritu que ha distinguido a la institución durante seis décadas:

“Somos felices porque amamos los retos. Creamos tecnología, formamos talento y trabajamos en equipo por México. Hace 60 años nació una visión: la de un México con soberanía tecnológica en el sector energético. Hoy celebramos que esa visión sigue viva y evolucionando. ¡Vamos por más décadas de innovación!”, dijo.

El evento reunió a líderes estratégicos, quienes subrayaron la importancia del IMP como motor de ciencia, innovación y desarrollo tecnológico.

En su participación, en representación de la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, el Subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, destacó que “en el segundo piso de la Cuarta Transformación estamos convencidos de que la investigación y la ciencia son pilares fundamentales del progreso nacional”.

Señaló que el IMP es indispensable para enfrentar los retos de un mundo en constante cambio, desde la transición energética, la innovación tecnológica hasta la protección del medio ambiente, los cuales marcan la ruta hacia el futuro.

Aseguró que durante los gobiernos neoliberales se intentó debilitar al IMP mediante recortes presupuestales que limitaban su capacidad de investigación para dejar al Estado sin las capacidades de innovación en materia petrolera y de hidrocarburos, reduciendo a México a un papel dependiente de las tecnologías extranjeras.

Sin embargo, resistió gracias a su comunidad científica, a sus trabajadores y a quienes creyeron en su misión. Hoy, el Instituto se mantiene firme y demuestra que México posee el talento y la capacidad de generar conocimiento propio en beneficio de la nación, aseveró.

Vidal Amaro afirmó que la Secretaría de Energía tiene la firme convicción de apoyar y apoyarse en el IMP para el desarrollo de proyectos de investigación energética de relevancia nacional.

Es tiempo de mujeres para fortuna del sector energético, resaltó, e hizo votos para que la transformación profunda que vive el país sea para seguir construyendo un futuro en el que la ciencia y la tecnología estén siempre al servicio del bien del pueblo, y en el que el Instituto Mexicano del Petróleo siga siendo un orgullo nacional.

Por su parte, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), destacó la alianza histórica con el IMP:

“El IMP es un motor de soberanía energética, innovación y talento nacional. Desde el primer día en Pemex, reafirmamos el compromiso de trabajar de la mano con el Instituto. Lo que inició como un reto técnico se convirtió en símbolo de ciencia y progreso al servicio de la patria. Hoy celebramos 60 años de grandeza, y vamos por más”, mencionó.

Añadió que el futuro exige enfrentar la transición energética, la innovación tecnológica y la demanda de un mundo más limpio y sustentable, retos en los que el IMP seguirá siendo “guía, faro y motor de nuestra transformación”.

El Mtro. Armando Campos Zambrano, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), calificó al IMP como una institución estratégica del Estado mexicano y un referente internacional, cuya colaboración resulta esencial para la seguridad energética, el desarrollo económico y la transición hacia nuevas tecnologías.

“Lo alcanzado en el sector no sería posible sin las mujeres y hombres comprometidos con México y con la industria petrolera. Celebramos seis décadas de vida del IMP y reconocemos a las y los trabajadores que hacen posible su grandeza”, mencionó.

En el ámbito legislativo, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía del Senado, calificó al Instituto como “una joya del sector energético nacional” y lo reconoció como el “cerebro tecnológico de la industria petrolera mexicana”.

Asimismo, la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, subrayó la experiencia y capacidad del Instituto, así como su papel fundamental en la extracción de hidrocarburos en la nueva era del gas.

Seis décadas de legado científico y tecnológico

A lo largo de seis décadas, el Instituto Mexicano del Petróleo ha consolidado su liderazgo en investigación, desarrollo tecnológico, formación de talento y prestación de servicios estratégicos, contribuyendo de manera decisiva a la soberanía energética y a la transición hacia energías más limpias y sostenibles.

