Lanza Sener NOM’s pro eficiencia

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) son regulaciones técnicas que rigen a la industria, y que contribuyen al empoderamiento de la población

La Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos Normas Oficiales Mexicanas en materia de eficiencia energética: la NOM-035-ENER-2025, relativa a acondicionadores de aire tipo unitario, y la NOM-016-ENER-2025, sobre motores eléctricos trifásicos.

Entre sus aspectos más relevantes, la NOM-035-ENER-2025 destacó el establecimiento del nivel mínimo de Relación de Eficiencia Energética Integrada (REEI); la definición de cuatro métodos de prueba, así como los requisitos que debe contener la etiqueta de eficiencia energética, incluyendo tipo y carga de refrigerante.

El Dato: ambas normas entrarán en vigor el próximo año; la 016 se activará el 15 de febrero, mientras que la 035 hará lo propio el 16.

Por su parte, la NOM-016-ENER-2025 sustituye la versión de 2016; los cambios más relevantes son la ampliación del campo de aplicación a motorreductores y motores integrados a equipos que puedan operar de forma independiente, entre otros.