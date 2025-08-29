Así inició el dólar este viernes

Este es el precio del dólar HOY viernes 29 de agosto de 2025

Conoce el precio del dólar hoy en ventanillas de bancos en México para este vieres 29 de agosto

Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. Foto: La Razón (con Meta IA)
Por:
La Razón Online

El peso mexicano continúa por debajo de las 19.00 unidades por dólar, y al inicio de esta semana se mantuvo sin cambios significativos con relación a la anterior, sin embargo, el día de hoy la moneda nacional ganó un poco de terreno frente a la divisa estadounidense.

De esta forma, este viernes 29 de agosto la moneda nacional se cotiza en 18.69 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el jueves 28 de agosto en 18.70 pesos por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.6843 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.6368 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este viernes 29 de agosto:

  • Afirme: 17.70 a la compra – 19.20 a la venta
  • Banco Azteca: 17.60 a la compra – 19.09 a la venta
  • Banco de México, FIX del martes: 18.6843
  • Bank of America: 17.7305 a la compra – 19.802 a la venta
  • Banorte: 17.45 a la compra – 19.00 a la venta
  • BBVA Bancomer: 17.81 a la compra – 18.94 a la venta
  • Monex: 17.89 a la compra – 19.77 a la venta
  • Citibanamex: 18.04 a la compra – 19.08 a la venta

