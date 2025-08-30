Otro revés a Trump: Tribunal declara aranceles ilegales

Donald Trump, el pasado miércoles 2 de abril, en el llamado Día de la Liberación.

Una corte federal de apelaciones falló el viernes que el presidente Donald Trump “se extralimitó”, pues no tenía derecho legal para imponer aranceles generalizados a casi todos los países del mundo, pero dejó en pie el plan del mandatario de construir un muro proteccionista sobre la economía estadounidense.

La sede de Apelaciones para el Circuito Federal establece que Trump no estaba legalmente autorizado para declarar emergencias nacionales y aplicar impuestos a las importaciones procedentes de casi todos los países del mundo, en gran medida ratificando una decisión de mayo de un tribunal federal de comercio de Nueva York.

“Parece poco probable que el Congreso pretendiera otorgar al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles”, escribieron los jueces en una decisión de 7-4. Sin embargo, no derogaron los aranceles por el momento, dando al gobierno de Trump tiempo para apelar ante la Corte Suprema.

El Dato: EL pasado 20 de enero, cuando asumió nuevamente como presidente de EU, Trump aseguró que reduciría los déficits comerciales de su país con una política arancelaria.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que Trump había accionado legalmente, por lo cual “esperamos una victoria definitiva en este asunto”.

Por su parte, un abogado de pequeñas empresas afectadas por los aranceles manifestó que el fallo muestra que Trump no tiene poder ilimitado para imponer aranceles por su cuenta. “Esta decisión protege a las empresas y consumidores estadounidenses de la incertidumbre y el daño causado por estos aranceles ilegales”, dijo Jeffrey Schwab, director de litigios en el Liberty Justice Center.

¿CUÁLES SON? El fallo involucra dos conjuntos de aranceles, los cuales justificaron a Trump con una declaración de emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (conocida como IEEPA por sus iniciales en inglés): los aranceles generalizados que anunció el 2 de abril, cuando impuso aranceles “recíprocos” de hasta el 50 por ciento a países con los que Estados Unidos tiene déficits comerciales y un arancel “base” del 10 por ciento a casi todos los demás.

Y los “aranceles de tráfico” que anunciaron el 1 de febrero sobre importaciones de Canadá, China y México y que luego refinó. Estos fueron diseñados para que esos países hicieran más para detener lo que declaró una emergencia nacional: el flujo de drogas e inmigrantes no autorizados hacia Estados Unidos.

TRUMP RESPONDE. A través de su cuenta en Truth Social, su propia red social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al fallo de la corte federal que declaró como ilegal la imposición de aranceles a la mayoría de países del mundo. Con ánimo triunfalista y desafiante, el republicano aseguró que las tarifas se encuentran activas.

“¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN EN VIGOR! Hoy, un Tribunal de Apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país”, posteó tras el veredicto de la corte.

Finalmente, agregó que, de eliminarse los aranceles, “esto nos debilitaría financieramente y tenemos que ser fuertes”.