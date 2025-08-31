Cenagas celebra 11 aniversario con firma de acuerdo

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) conmemoró su 11 aniversario con la firma de un convenio con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), orientado a fortalecer la investigación, la innovación tecnológica y la seguridad en las operaciones del sistema de gas natural.

En el acto, la institución destacó su papel como organismo coordinador del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), el cual aseguró que es clave para garantizar un suministro seguro, confiable y equitativo de gas natural en beneficio del desarrollo económico y social de México.

El director general del Cenagas, Cuitláhuac García Jiménez, indicó que en su primer año de gestión se priorizó la supervisión en territorio, recorriendo estaciones de compresión, ductos y puntos estratégicos del sistema de gas natural en diversas entidades del país, con el objetivo de reforzar la seguridad operativa y garantizar un servicio confiable.

Al subrayar la importancia de vincular patria y ciencia como ejes del futuro energético de México, resaltó el convenio marco de colaboración que se firmó durante este evento conmemorativo.

Elizabeth Mar Juárez, directora general del IMP, refrendó la alianza entre ambas instituciones con la que se potenciarán sus capacidades y se abrirán nuevas rutas de cooperación en beneficio de la nación.

Este convenio de colaboración se convierte así en una plataforma para generar soluciones innovadoras, robustecer la soberanía energética y demostrar que la unión de esfuerzos es el camino más sólido para servir a México con visión de futuro, agregó.

En representación de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, enfatizó que la nueva legislación en materia energética dejó en claro que, por el bien del pueblo de México, es necesario poner en el centro de la vida pública preceptos fundamentales como la seguridad, la soberanía, la planeación, la transición y la justicia energética.

En ese sentido, aseguró que el Cenagas juega un papel fundamental ya que ha logrado consolidar la operación eficiente del Sistrangas, garantizando la operación segura de todo el sistema.

Gas natural, combustible estratégico

Añadió que el gas natural es un combustible estratégico en el camino hacia la transición energética que vive nuestro país y que esta institución seguirá siendo un pilar en esta estrategia, poniendo los recursos de la nación siempre al servicio del pueblo.

Al evento asistieron, entre otras personalidades, la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; el director general del CENACE, Ricardo Octavio Mota Palomino, y en representación de Emilia Esther Calleja Alor, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Eréndira Corral Zavala.

