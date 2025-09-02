AICM recomienda a usuarios tomar precauciones ante lluvias en CDMX

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) destacó en una publicación de X, que las lluvias en la capital continuarán durante esta noche y parte de la madrugada del miércoles y recomendó a las personas usuarias tomar precauciones.
“Las lluvias en la CDMX persistirán esta noche y madrugada de mañana, según los reportes climatológicos. Si tienes un vuelo programado en las siguientes horas y días, te recomendamos tomar precauciones”, indicó en su cuenta oficial de X.
Destacó que las precipitaciones pluviales pueden afectar las calles y avenidas cercanas a las instalaciones de la terminal aérea, por lo que recomendó llegar con tiempo y utilizar vías alternas; además, sugirió estar en contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de los vuelos.
Activan alertas Púrpura, Roja y Naranja por lluvias
Ante las fuertes precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Púrpura, Roja, y Naranja en la Ciudad de México.
Al menos una demarcación se encuentra bajo Alerta Púrpura ante riesgos asociados a las lluvias torrenciales, que podrían provocar encharcamientos, inundaciones, crecidas de ríos y deslaves:
- Gustavo A. Madero
Por otra parte, ante fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, además la posible caída de árboles, se activó la Alerta Roja en:
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
Al mismo tiempo, ante el pronóstico de fuertes precipitaciones, se activó la Alerta Naranja en seis alcaldías:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
cehr