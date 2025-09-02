Persisten las afectaciones

AICM recomienda a usuarios tomar precauciones ante lluvias en CDMX

AICM recomienda a usuarios mantenerse atentos al estatus de sus vuelos, además de planear sus traslados y llegar con anticipación a la terminal

Imagen ilustrativa del AICM.
Imagen ilustrativa del AICM. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) destacó en una publicación de X, que las lluvias en la capital continuarán durante esta noche y parte de la madrugada del miércoles y recomendó a las personas usuarias tomar precauciones.

“Las lluvias en la CDMX persistirán esta noche y madrugada de mañana, según los reportes climatológicos. Si tienes un vuelo programado en las siguientes horas y días, te recomendamos tomar precauciones”, indicó en su cuenta oficial de X.

Destacó que las precipitaciones pluviales pueden afectar las calles y avenidas cercanas a las instalaciones de la terminal aérea, por lo que recomendó llegar con tiempo y utilizar vías alternas; además, sugirió estar en contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de los vuelos.

Activan alertas Púrpura, Roja y Naranja por lluvias

Ante las fuertes precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Púrpura, Roja, y Naranja en la Ciudad de México.

Al menos una demarcación se encuentra bajo Alerta Púrpura ante riesgos asociados a las lluvias torrenciales, que podrían provocar encharcamientos, inundaciones, crecidas de ríos y deslaves:

  • Gustavo A. Madero

Por otra parte, ante fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, además la posible caída de árboles, se activó la Alerta Roja en:

  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Venustiano Carranza

Al mismo tiempo, ante el pronóstico de fuertes precipitaciones, se activó la Alerta Naranja en seis alcaldías:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Miguel Hidalgo
  • Tlalpan

cehr

