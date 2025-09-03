Consejo Nacional Agropecuario respalda prohibición de plaguicidas

Tras darse a conocer que el Gobierno de México emitirá un decreto para prohibir 35 plaguicidas, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) respaldó la prohibición y señaló que es “un paso clave” para tener alimentos que sean sanos para las personas consumidoras.

“En el CNA respaldamos la prohibición anunciada hoy por la Presidenta @Claudiashein de 35 plaguicidas utilizados en la agricultura. Este decreto es un paso clave hacia alimentos sanos e inocuos, en línea con las mejores prácticas y recomendaciones internacionales”, indicó el organismo empresarial a través de su cuenta de X.

Asimismo, recomendó que para “fortalecer” la transición se deben implementar prácticas agrícolas seguras, pero “de forma gradual y ordenada, con evidencia científica” sin que se afecte la productividad y la competitividad del campo mexicano.

Además, se debe combatir la producción y venta de plaguicidas ilegales que ponen en riesgo la salud de las personas; así como capacitar y otorgar financiamiento accesible a los productores y, finalmente, brindar incentivos para la innovación de bioinsumos.

“Nuestro compromiso es firme: proteger la salud de las y los trabajadores del campo, de los consumidores y del medio ambiente. Avancemos hacia una transición responsable para garantizar alimentos sanos, seguros y suficientes para México y el mundo”, destacó.

¿Por qué prohibieron los plaguicidas?

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader),Julio Berdegué, expuso los daños que genera el uso de estos plaguicidas, ejemplificó sustancias como aldicarb, usado como insecticida en cultivos de caña y azúcar, cuyos restos permanecen en el agua.

La lista de estos 35 plaguicidas, son considerados de alta peligrosidad para la salud humana, puesto que dentro de sus afectaciones se encuentran efectos muy graves en el desarrollo de los fetos humanos, su desarrollo físico, del sistema nervioso, de sus cerebros e incluso se ha encontrado en la leche materna.

